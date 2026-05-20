Team Altamura, rebus panchina: Mangia verso l’addio

A distanza di poche settimane dalla conclusione del campionato, in casa Team Altamura iniziano le riflessioni sul futuro tecnico in vista della stagione 2026/27. Dopo l'annata che ha visto i biancorossi sfiorare uno storico accesso ai playoff, il percorso di mister Devis Mangia appare sempre più vicino alla conclusione. Come raccontato precedentemente, l'ex Ct azzurro non proseguirà la propria esperienza sulla panchina altamurana.Nelle ultime ore, la società avrebbe già avviato le prime valutazioni per individuare il possibile sostituto. Tra i nomi che starebbero prendendo quota ci sarebbe quello di Ledian Memushaj. Il 39enne albanese ex Pescara e Lecce, in questa stagione ha guidato la Leon nel Girone B di Serie D, terminando il campionato al quinto posto in classifica ed è considerato, ad oggi, una possibile opzione per raccogliere l'eredità sulla panchina murgiana.Seguiranno aggiornamenti.