Team al D'Angelo
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Calcio

Team Altamura, per l’aritmetica salvezza basta 1 punto

Mister Mangia: “Ultima gara condizionata da diversi fattori”

Altamura - sabato 11 aprile 2026 16.31
Team Altamura - Giugliano
36ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Domenica 12 Aprile 2026, ore 14:30
Altamura, Stadio "Tonino D'Angelo

Terzultima gara della regular season del campionato del Girone C del campionato di Serie C Sky wifi per il Team Altamura di Mister Mangia che occupa l'11esima posizione a 43 punti, valevole per i playoff complice il trionfo del Potenza (10°) in Coppa Italia. I biancorossi ospitano il Giugliano, attualmente al 17esimo posto. All'andata il match terminò 0-1, la decise Mogentale. 
Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "L'ultima partita è stata condizionata da diversi fattori: da un lato le motivazioni diverse degli avversari, che avevano ancora obiettivi importanti, dall'altro le nostre assenze che hanno inciso sull'equilibrio della squadra. Non credo sia stata una questione di appagamento, perché i ragazzi sono i primi a essere consapevoli che si poteva fare di più e questo è un segnale positivo. Ci sono state più cause, anche fisiche e mentali, che hanno portato a una prestazione meno efficace, ma non è mai mancata la voglia o l'impegno."

"Affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi, quindi avrà grande motivazione e renderà la gara difficile. Noi dobbiamo vedere questa partita come un'opportunità: abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi, ma possiamo ancora migliorare la classifica e chiudere al meglio la stagione. Servirà trovare le giuste energie, sia fisiche che mentali, e mantenere lo spirito che ci ha accompagnato finora. La squadra si è allenata con serietà e applicazione, e dovremo essere bravi a gestire anche alcune situazioni durante la gara, restando concentrati e pronti a sfruttare ogni occasione." ha poi proseguito il mister.

In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Sicuramente assenti Silletti e Mbaye. Ci sono poi altre situazioni da valutare fino all'ultimo, con alcuni giocatori da gestire o non al meglio, quindi le scelte saranno condizionate anche da questo."  Appuntamento, dunque, per domenica 12 aprile 2026, alle ore 14:30 per Team Altamura-Giugliano, allo stadio "D'Angelo" di Altamura e visibile su Sky e NOW.

La probabile formazione: Alastra; Zazza, Poli, Esposito; Mogentale, Nazzaro, Doumbia, Falasca; Rosafio, Curcio, Grande.
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