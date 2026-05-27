Asili nido: confermati i buoni educativi

La giunta regionale della Puglia ha approvato il finanziamento dell'annualità operativa 2026/2027 della misura "Buono Servizio Minori", stanziando complessivamente 35 milioni di euro a valere sul POC Puglia 2021-2027.La misura, attiva dal 1° settembre 2026, consentirà alle famiglie pugliesi di abbattere i costi per l'accesso ai servizi educativi e socio-assistenziali accreditati rivolti all'infanzia e all'adolescenza, ovvero centri socio educativi diurni per minori, centri aperti polivalenti per minori, ludoteche e servizi per il tempo libero.Il provvedimento assicura continuità alla precedente annualità e consente la rapida attivazione delle procedure di accesso da parte delle famiglie. Le risorse saranno ripartite tra Ambiti Territoriali Sociali e Consorzi sulla base dell'utilizzo effettivo dei Buoni Servizio nell'annualità precedente e della capacità di offerta delle strutture accreditate presenti sui territori, con l'obiettivo di garantire una distribuzione coerente con i bisogni delle comunità locali.L'intervento si inserisce nella strategia regionale orientata al riconoscimento dei servizi educativi non soltanto quale risposta sociale, ma anche come leva fondamentale di cittadinanza, partecipazione e futuro.