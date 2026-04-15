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Scuola e Lavoro

Asili: garantita la copertura di tutti i posti

Nuovi fondi stanziati dalla Regione

Puglia - mercoledì 15 aprile 2026 09.00
Con delibera della Regione Puglia è stata garantita la copertura integrale dei Buoni educativi per minori da zero a tre anni per l'anno educativo 2025/2026. Con uno stanziamento di 6.097.058,87 euro a valere sul POC 2021-2027, la Giunta regionale ha reperito le ulteriori risorse necessarie a finanziare tutti i posti in attesa di copertura.

La copertura integrale dell'annualità in corso consentirà agli Ambiti di approvare lo scorrimento delle graduatorie, assicurando la stabilità e la piena continuità del servizio. Complessivamente, per l'anno educativo 2025/2026, la Puglia ha destinato ai Buoni educativi 0-3 oltre 70 milioni di euro, confermando l'investimento strutturale sul sistema integrato Zerosei come leva strategica di sviluppo e di contrasto alla povertà educativa.
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