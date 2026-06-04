Apertura straordinaria della Cava dei dinosauri

𝗦𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗰𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼 (𝗣𝗲𝗿 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝗶): Visite guidate dedicate alla scoperta della paleosuperficie con orme di dinosauri e delle strutture di archeologia industriale. Un viaggio dietro le quinte della tutela, per scoprire da vicino i complessi interventi di conservazione effettuati e in corso a cura della Soprintendenza.

𝗣𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 (𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗹𝘂𝗱𝗶𝗰𝗼-𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲): Un'esperienza pratica e interattiva pensata per i più piccoli, per immergersi nel tempo profondo di Cava Pontrelli. Attraverso il gioco, i bambini scopriranno l'importanza di proteggere, conservare e tramandare lo straordinario patrimonio presente nel sito. Al termine, a ciascun partecipante verrà rilasciato l'attestato ufficiale di "𝘗𝘪𝘤𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘊𝘶𝘴𝘵𝘰𝘥𝘦 𝘥𝘪 𝘊𝘢𝘷𝘢 𝘗𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦𝘭𝘭𝘪".

Nelle giornate del 6-7 giugno la Soprintendenza archeologia, beni artistici e paesaggio di Bari, in stretta sinergia con gli enti del territorio, organizza visite guidate per adulti e laboratori ludico-didattici per bambini presso la cava dei dinosauri di Altamura. Si tratta di un'apertura straordinaria del sito.L'evento è realizzato con il patrocinio del Parco nazionale dell'Alta Murgia, del Geoparco e del Comune.Le visite sono di due tipi, sul tema "Conservare l'assenza. Nella roccia il tempo, tra le mani la tutela".L'evento è gratuito. Tuttavia, trattandosi di un sito paleontologico straordinariamente delicato e protetto, l'ingresso è contingentato e i posti sono limitati per garantire la sicurezza dei visitatori e la tutela delle impronte. L'accesso è consentito solo con prenotazione, fino ad esaurimento posti.C'è possibilità di prenotarsi su EventBrite (fai copia-incolla: https://www.eventbrite.it/e/1990874098020?aff=oddtdtcreator). I giorni disponibili sono sabato 6 (ore 9.30, ore 10.30, ore 11.30) e domenica 7 (ore 9.30, ore 10.30, ore 11.30).