Palazzo dell'Acquedotto
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La città

L'ex Palazzo dell'Acquedotto destinato ad attività giovanili

Un avviso per la gestione

Altamura - mercoledì 15 luglio 2026 9.59 Comunicato Stampa
Un luogo del passato, di grande valenza simbolica, è stato ripensato per i giovani, per svolgere attività a loro rivolte. Tornerà presto all'uso collettivo l'ex Palazzo dell'Acquedotto, edificato negli anni '20 con funzione di serbatoio pensile, oggi di proprietà del Comune. L'immobile è stato ristrutturato con fondi del PNRR (Recupero tecnico-funzionale dell'ex Palazzo dell'Acquedotto da destinare ad Hub di formazione digitale e condensatore sociale Missione 5 Componente 2 investimento 2.3).

Il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore alle politiche giovanili Alessandro Ragone comunicano che è stato pubblicato un avviso per la selezione del soggetto gestore dell'immobile. Saranno assegnati in comodato d'uso gratuito i locali del piano terra e del primo piano (circa 150 mq ciascuno), per la durata di 5 anni a un soggetto gestore giovanile (Organizzazione giovanile composta per almeno il 51% da giovani under 35). Saranno realizzate le attività previste dal Progetto Sinergica Lab (durata del progetto 8 mesi), iniziativa co-finanziata nell'ambito del Fondo per le Politiche Giovanili - Anno 2023, con finanziamento ottenuto partecipando al bando dell'ANCI.

Molto importanti gli obiettivi:
- restituire alla comunità cittadina l'immobile "Ex Palazzo dell'Acquedotto" quale spazio di innovazione sociale, formazione e aggregazione giovanile;
- affidare la gestione a un soggetto giovanile del territorio, capace di garantire impatto sociale, innovazione e sostenibilità;
- promuovere l'imprenditorialità e la partecipazione attiva dei giovani under 35, contrastando i fenomeni di spopolamento e disoccupazione giovanile;
- realizzare attività formative, laboratoriali e di orientamento rivolte ai giovani under 35 del territorio;
creare un presidio permanente di innovazione sociale per le giovani generazioni di Altamura.

Il soggetto gestore potrà essere:
- un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, impresa sociale, cooperativa sociale, fondazione, ecc.);
- un'associazione temporanea di soggetti tra quelli sopra indicati, con l'individuazione di un capofila responsabile nei confronti del Comune.

Il progetto "Sinergica Lab" prevede: laboratori di alfabetizzazione economica e digitale; eventi culturali ed incontri; incontri di comunità di co-progettazione; la rassegna "Conversazioni sul futuro" su temi di attualità per i giovani (intelligenza artificiale, sostenibilità ambientale, educazione sessuale e affettività, salute mentale, lavoro e imprenditorialità, diritti e inclusione) con esperti, influencer e attivisti; incontri formativi sui mestieri emergenti legati alla sostenibilità ambientale, con docenti esperti e focus su energie rinnovabili, efficienza energetica, agricoltura biologica, gestione dei rifiuti, imprenditorialità sostenibile; incontri sulla mobilità europea per giovani tra i 16 e i 30 anni (programmi Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà, tirocini all'estero, stesura di candidature e piano di mobilità personalizzato).

Termine per la presentazione delle domande entro le ore 12.00 del 12 agosto 2026.
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