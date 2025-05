Palazzo Acquedotto, partono i lavori del Pnrr

il recupero e consolidamento del manufatto architettonico;

l'efficientamento energetico e recupero delle acque piovane;

la rifunzionalizzazione come hub tecnologia e innovazione e museo dell'acqua;

la riqualificazione delle pertinenze esterne per una connessione con il tessuto urbano;

l'illuminazione pubblica dedicata.

Hanno avuto inizio i lavori di riqualificazione e recupero tecnico-funzionale del Palazzo dell'ex Acquedotto Pugliese, in Piazza Aldo Moro, realizzato negli anni '30, da destinare ad Hub di formazione digitale e condensatore sociale (PNRR-PINQuA Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3). L'investimento previsto è di oltre tre milioni di euro. La durata dei lavori è di un anno.La costruzione, realizzata interamente con blocchi in pietra calcarea bianca bugnata, è provvista all'interno di un serbatoio pensile in cemento armato, nella parte superiore. All'interno esistono ancora sistemi di tubazioni e di valvole che favorivano la discesa dell'acqua per la distribuzione, attraverso le conduttore sotto strada, nella città.Sino a vent'anni fa circa con un sistema di vasi comunicanti, il serbatoio pensile si riempiva in piena autonomia con l'acqua potabile proveniente dal serbatoio principale di Murgia Sgolgore. L'altezza del serbatoio posto a circa 15/20 metri di altezza per gravità, forniva il carico nonché la necessaria pressione alle condotte di distribuzione dell'abitato. Inoltre era dotato di un sistema di vaschette ripartitore con altrettante tubazioni di discesa che alimentavano una condotta idrica per Matera (già dismessa da 40 anni), una per Altamura e due condotte per la città di Gravina in Puglia, una vecchia realizzata con tubazioni in cemento amianto non più utilizzata e una più recente in acciaio.Il bene è di proprietà comunale. La riqualificazione prevede: