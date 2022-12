Approvati gli atti del PNRR e il bilancio consolidato

La maggioranza di centrosinistra ha ritrovato i numeri nell'ultimo consiglio comunale. Con 13 voti sono stati approvati sia il bilancio consolidato sia la variazione triennale alle opere pubbliche in cui sono state incluse alcune progettazioni del PNRR già finanziate.Il "consolidato" è un bilancio che integra i conti del Comune con quelli delle società partecipate. La variazione all'elenco triennale ha visto l'inserimento di opere, alcune delle quali del PNRR, che sono state finanziate dopo l'approvazione del bilancio di previsione e del piano delle opere pubbliche o di opere a cui è stato applicato l'avanzo di amministrazione. Per quanto riguarda il PNRR ci sono progetti che riguardano la scuola IB Novembre, altri lavori nel centro storico (progetto In-Claustro) e la realizzazione di un'infrastruttura verde a Trentacapilli.L'opposizione non ha partecipato al voto. Quindi la maggioranza ha dovuto fare tutto da sola e questa volta è riuscita ad approvare i provvedimenti che, peraltro, erano in scadenza. Approvato anche il piano di interventi per il diritto allo studio, con la richiesta di finanziamento alla Regione Puglia (anche questo era agli sgoccioli perché la scadenza era fissata al 30 novembre, poi prorogata al 15 dicembre).Questo non significa affatto che la crisi sia risolta. L'esperienza amministrativa volge ormai al termine perché la sindaca ha dichiarato che non ritirerà le dimissioni presentate il 21 novembre . Pertanto quello di lunedì è stato l'ultimo consiglio comunale di questo mandato amministrativo.