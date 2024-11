Fondi del Comune a sostegno delle attività degli oratori parrocchiali

Il Comune di Altamura ha stanziato 30.000 euro per sostenere le attività degli oratori delle parrocchie di cui riconosce l'importante funzione socio-educativa. Pertanto è stato pubblicato un avviso, rivolto proprio agli oratori delle parrocchie del Comune di Altamura, per la presentazione di progetti a cui contribuire per le spese sostenute per l'attività svolta a favore di bambini e giovani.La domanda, completa della documentazione, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 gennaio 2025. L'avviso e il modello sono pubblicati sul portale del Comune.I progetti da sostenere devono avere alcune di queste finalità:- Carattere innovativo e sperimentale nel promuovere attività socioeducative e di animazione sociale per contribuire al contrasto del fenomeno del bullismo, della devianza minorile, di fenomeni di discriminazione e di marginalità sociale dei minori.- Promozione del ruolo genitoriale per l'accompagnamento e il supporto della crescita armonica dei minori e dei giovani, al fine di prevenire e contrastare la discriminazione, la devianza minorile e fenomeni di bullismo e cyberbullismo.- Sostegno alle relazioni di aiuto nella comunità locale, per favorire l'interculturalità e l'inter-religiosità, e per promuovere attività ludico-ricreative-espressive tese a favorire l'aggregazione giovanile.