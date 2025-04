Loporcaro: "Maggioranza più larga porta instabilità"

Comunicato del consigliere comunale Michele LoporcaroTanto tuonò che piovve... la revoca di tutta la giunta. Era nell'aria da diverse settimane e oggi è arrivato ufficialmente sull'albo pretorio il provvedimento del sindaco del Dis-Fare Petronella che revoca le nomine di tutti gli assessori. La motivazione - fuori dal burocratese - è presto detta: l'ingresso in maggioranza dei tre consiglieri trasformisti della lista Azione Civica (Genco, Ventricelli e Denora) richiede che qualcuno ceda la poltrona di assessore per fare spazio al nuovo gruppo politico."Quando la maggioranza si allarga troppo qualcuno finisce fuori "dal tavolo" – dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle – Semi di Futuro, Michele Loporcaro. Facile immaginare riunioni al vetriolo tra i sostenitori 'storici' di Petronella e le new entry eletti nella coalizione dell'avv. Gianni Moramarco e sostenitori del ricorso al TAR contro lo stesso Petronella. Saranno state e saranno discussioni infinite su come trovare la quadra del governo e del sottogoverno."È una pagina triste, ma non nuova, per la politica cittadina e ci conferma nella decisione assunta già in campagna elettorale: le alleanze si fanno sui temi e non con chiunque purché raccolga voti" continua Loporcaro. Quasi sicuramente questo nuovo assetto di maggioranza che si allarga sempre più porterà a più instabilità nel governo cittadino, perché aumentano le "pance" da accontentare e a rimetterci saremo, come, al solito noi cittadini. Lasciamo alla maggioranza - vecchia e nuova - i giochi sugli incarichi. A noi interessa solo il bene della città! Movimento 5 Stelle e Semi di Futuro a livello locale e a livello nazionale intraprenderanno ogni altra possibile azione per garantire l'uguaglianza dei diritti sociali e la solidarietà economica sancite dalla Costituzione, continuando a collaborare con le forze politiche, i sindacati, i movimenti e le associazioni che hanno contrastato la secessione leghista abbracciata da tutti i partiti di destra.