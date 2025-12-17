Banchi di scuola
Banchi di scuola
La città

"Scuola: con la settimana corta si riduce il diritto all'istruzione"

Lettera aperta del consigliere comunale e insegnante Michele Loporcaro

Altamura - mercoledì 17 dicembre 2025 16.09 Comunicato Stampa
Lettera aperta del consigliere comunale Michele Loporcaro (appartenente alle commissioni cultura e pari opportunità), insegnante, che lancia una riflessione sul tema della settimana corta nelle scuole. Secondo Loporcaro "la scuola della settimana corta "accorcia" il diritto all'istruzione e aumenta le disuguaglianze sociali" e invita gli organi collegiali (collegi dei docenti e consigli di istituto) a mettere al centro "solo le esigenze educative e didattiche e garantiscano pari opportunità a partire dalle opportunità spesso negate dalle condizioni socio-economiche".

Di seguito il testo della lettera aperta.

In questi giorni le scuole altamurane si cimentano con il proprio OPEN DAY per farsi conoscere. Sono giorni in si cui torna a parlare di organizzazione tempo scuola: meglio 5 giorni dalle 8 alle 14 o 6 giorni dalle 8,15 alle 13,15?

Dal punto di vista didattico, la settimana corta non offre alcun vantaggio. L'azione didattica è efficace se limitata ad un numero di ore che consente adeguati livelli di attenzione. Ogni docente attento sa bene che la quinta ora è già molto "pesante" e non solo per i ragazzi.

Il diritto primario all'istruzione non può essere subordinato a presunte esigenze tecniche come l'organizzazione di una segreteria, il risparmio sulla bolletta energetica o l'ottimizzazione del trasporto scolastico. Un tempo scuola su 6 giorni permette di affrontare con adeguate risorse mentali e fisiche il carico dell'impegno scolastico conciliando i tempi della famiglia, un pranzo sano e l'organizzazione di attività sportive, musicali e ricreative. Tutte cose incompatibili con l'orario della settimana corta. L'uscita alle 14 (alle 15 o alle 16 alle scuole secondarie di secondo grado) determina un importante slittamento degli orari. Il pomeriggio è più "corto" per fronteggiare, oltretutto, un carico di stress e compiti maggiore (una materia in più al giorno). Si è più stanchi, con un'ora di lezione in più al giorno. La conseguenza è sacrificare qualcosa nello studio e rinunciare a coltivare un'attività extrascolastica. Un aumento di pressione di cui ragazzi e ragazze non hanno assolutamente bisogno.

La competenza sul tempo scuola è del Consiglio di istituto che, però, si avvale del parere "tecnico" del Collegio dei docenti che si esprime sulle ricadute educativo-didattiche di ogni scelta. Diverse famiglie e insegnanti già denunciano come nella scuola su 5 giorni dalle 8,00 alle 14,00 emergano una serie di problematiche: troppe le 6 ore quotidiane, compressione del tempo scuola, aumento del carico di lavoro per il giorno dopo. Le comunità scolastiche si interrogano sulla sensibile riduzione del livello medio di attenzione che rende già difficoltose le ultime ore. I docenti attenti si interrogano sull'aumento della dispersione scolastica che vede la Puglia con il triste primato del 18% di abbandoni contro il 13% della media nazionale.

Oggi è più che mai necessario che la scuola sia più presente, disponibile per un tempo maggiore, che sia un presidio che risponda ai bisogni immateriali e concreti di tante giovani persone sempre più fragili, che faccia da argine alle crescenti solitudini e il disagio giovanile. La scuola chiusa il sabato risponde realmente alle esigenze della maggior parte delle persone, studenti e famiglie o piuttosto è una scelta utile ad una limitata fascia di popolazione, a discapito del benessere e dell'interesse di tutti gli altri? Gli organi collegiali mettano "al centro" solo le esigenze educative e didattiche e garantiscano pari opportunità ad ogni studente o studentessa a partire dalle opportunità spesso negate dalle condizioni socio-economiche delle famiglie meno facoltose. Ne va della dignità di docenti, di dirigenti, di ogni adulto. Ne va del futuro della Scuola.
Michele Loporcaro, insegnante e consigliere comunale
  • Scuola
  • Diritto allo studio
  • Michele Loporcaro
Altri contenuti a tema
Approvato il piano per il diritto allo studio Palazzo di città Approvato il piano per il diritto allo studio Per un totale di due milioni di euro. La decisione in consiglio comunale
Contributi per l'assistenza scolastica Contributi per l'assistenza scolastica Una misura a favore di alunni con disabilità che non usufruiscono dello scuolabus
Regione: contributi al cinema e alla cultura tra le ultime delibere Eventi e cultura Regione: contributi al cinema e alla cultura tra le ultime delibere Ancora poche settimane di mandato
Assistenza specialistica a scuola, dal 3 novembre stop ai disagi Scuola e Lavoro Assistenza specialistica a scuola, dal 3 novembre stop ai disagi Città metropolitana di Bari attiva i servizi di propria competenza
Aumentano i servizi di sostegno psicologico nelle scuole Scuola e Lavoro Aumentano i servizi di sostegno psicologico nelle scuole Contributi economici agli istituti scolastici
Aumentano le corse di scuolabus, accolte tutte le richieste Palazzo di città Aumentano le corse di scuolabus, accolte tutte le richieste Sono diventate 17, quasi raddoppiate
Lavori idrici, ordinanza chiusura per un plesso scolastico Palazzo di città Lavori idrici, ordinanza chiusura per un plesso scolastico Provvedimento riguarda Madre Teresa di Calcutta che ospita la Ottavio Serena
Chiusura scuola per lavori, alunni tra i banchi di pomeriggio Palazzo di città Chiusura scuola per lavori, alunni tra i banchi di pomeriggio Dal 16 settembre al 2 ottobre nella "Ottavio Serena"
Incidenti stradali: la situazione in Puglia
17 dicembre 2025 Incidenti stradali: la situazione in Puglia
La legge pugliese sul salario minimo è valida
16 dicembre 2025 La legge pugliese sul salario minimo è valida
Candidatura Unesco per la Puglia preistorica, Altamura è inserita
16 dicembre 2025 Candidatura Unesco per la Puglia preistorica, Altamura è inserita
Soccer Altamura si rafforza ancora
16 dicembre 2025 Soccer Altamura si rafforza ancora
Università: aggiunti altri fondi per le borse di studio
15 dicembre 2025 Università: aggiunti altri fondi per le borse di studio
Soccer Altamura riparte di slancio: vittoria a Verona
15 dicembre 2025 Soccer Altamura riparte di slancio: vittoria a Verona
Team Altamura, punto prezioso nel “derby” pugliese
15 dicembre 2025 Team Altamura, punto prezioso nel “derby” pugliese
Volley A2: un'altra vittoria sfumata e sono 4 sconfitte di fila
14 dicembre 2025 Volley A2: un'altra vittoria sfumata e sono 4 sconfitte di fila
Soccer Altamura: sconfitta in casa contro il Rutigliano
14 dicembre 2025 Soccer Altamura: sconfitta in casa contro il Rutigliano
Team Altamura, ostacolo Cerignola nel fortino biancorosso
14 dicembre 2025 Team Altamura, ostacolo Cerignola nel fortino biancorosso
Volley A2: Altamura, l'obiettivo è rialzarsi
14 dicembre 2025 Volley A2: Altamura, l'obiettivo è rialzarsi
Incidente mortale: uomo investito a due km da città
13 dicembre 2025 Incidente mortale: uomo investito a due km da città
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.