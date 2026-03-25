Mancanza di energia elettrica, un'ordinanza di chiusura scolastica

Con ordinanza sindacale n. 13 di oggi, è stata disposta la chiusura della scuola dell'infanzia "Montessori" e della scuola Primaria "Garibaldi" del II Circolo didattico, per domani, giovedì 26 marzo 2026. Tale provvedimento si è reso necessario per la comunicazione di Enel distribuzione di interruzione nella fornitura dell'energia elettrica nella suddetta giornata dalle ore 8 alle ore 16 in via Santeramo e altre strade.Per tale ragione non sarà possibile lo svolgimento delle ordinarie attività didattiche.