Mancanza di energia elettrica, chiusura per due scuole

Domani (10 febbraio) ordinanze riguardano liceo Cagnazzi e scuola Mercadante (plesso piazza Zanardelli)

Altamura - lunedì 9 febbraio 2026 13.19
Nella giornata di martedì 10 febbraio 2026 niente lezioni in due plessi scolastici a causa della mancanza di energia elettrica. Con apposite ordinanze è stata disposta la chiusura del Liceo Cagnazzi e del plesso di piazza Zanardelli dell'Istituto Mercadante, a seguito della comunicazione di interruzione della fornitura elettrica da parte di Enel Distribuzione.

Secondo quanto disposto dal Comune, l'interruzione dell'energia elettrica è prevista per la giornata del 10 febbraio 2026, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, come comunicato da Enel Distribuzione. Per questo motivo sono state emesse due ordinanze di chiusura che riguardano il Liceo "Cagnazzi" e la scuola secondaria di primo grado "Mercadante", limitatamente al plesso di piazza Zanardelli.

Nei provvedimenti si evidenzia che la sospensione della fornitura elettrica renderebbe i locali scolastici non idonei allo svolgimento delle ordinarie attività didattiche, in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria. Le ordinanze hanno validità limitata alla sola giornata di martedì 10 febbraio 2026.

