Social media nella nostra quotidianità

I libri non finiscono nelle pagine su cui sono stampati, ma continuano a vivere nelle relazioni che riescono a tessere. Questa la consapevolezza che ha portato alla nascita del workshop "Il profilo migliore", un format ideato e curato da Sara Fiumefreddo, giovane autrice, giornalista e content writer di Molfetta. L'iniziativa prende spunto dal suo omonimo romanzo, pubblicato dalla casa editrice Another Coffee Stories nel 2025.Giovedì 7 maggio la scrittrice ha portato la sua idea negli spazi dell'Agorateca di Altamura.Dal libro al workshop - In poco più di 160 pagine, "Il profilo migliore" racconta la storia di Monica Spedicato, una ragazza di 24 anni allergica ai social media, che viene ingaggiata come influencer dopo un video buffo che diventa virale sul web. Nel corso delle vicende la protagonista, affiancata e ostacolata dalla sua migliore amica, Carmen Rizzo, proverà a tutelare la propria autenticità, i propri valori e le proprie idee in un mondo che la vuole costantemente esposta agli occhi e al giudizio degli altri. Il passaggio dal libro al workshop è stato naturale: Sara Fiumefreddo ha unito le competenze in comunicazione a quelle in scrittura creativa, dando vita a un format originale e coerente con le tematiche del romanzo, ambientato tra Lecce e Roma nel 2024. Attraverso attività laboratoriali, individuali e di gruppo, l'autrice ha coinvolto i partecipanti in riflessioni interattive che riguardano la scelta di essere fedeli a se stessi anche nell'era digitale, dell'intelligenza artificiale e dello scrolling infinito.La sinergia con l'Agorateca: Vincitrice del bando "Community Library", l'Agorateca di Altamura è molto più di una biblioteca di comunità: si presenta, piuttosto, come uno spazio versatile e accogliente, attivo sul territorio attraverso eventi e progetti che spaziano dalla musica alla cultura, passando per la socialità e la formazione. Con un focus sui ragazzi e sui loro bisogni, l'Agorateca, gestita dall'Associazione Link APS, accoglie periodicamente volontari del programma Corpo Europeo di Solidarietà e giovani europei che raggiungono la Puglia per scambi internazionali nell'ambito dell'Erasmus+. La sinergia tra l'autrice Sara Fiumefreddo e il team dell'Agorateca nasce dalla voglia di portare sul territorio attività nuove e partecipative con l'obiettivo di regalare ai più giovani, ma non solo, spazi dove la creatività, la fantasia e il confronto rappresentano acceleratori di idee.