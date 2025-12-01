convegno libro via micaelica
convegno libro via micaelica
Libri

Itinerari e collegamenti della via Micaelica della Murgia

Presentazione del libro edito da Algramà

Altamura - lunedì 1 dicembre 2025 18.49
Un lavoro collettivo coordinato da Michele Gismundo che ha coinvolto una vera e propria squadra di persone che hanno collaborato a mettere insieme luoghi, paesaggi, borghi medievali e habitat rupestri della Murgia, nella devozione al culto di San Michele.

Il complesso studio affrontato da tutti i numerosi autori, traccia un itinerario di collegamento tra i santuari rupestri della Murgia e fa emergere una risorsa per la crescita del turismo nei siti rupestri, nei borghi storici e nei parchi naturalistici dell'Alta Murgia sulla via Micaelica. Nel complesso, il cammino lungo 150 km rimanda alle vie percorse dai pastori della transumanza che, durante i loro spostamenti, visitavano le grotte dedicate a San Michele Arcangelo per invocare la protezione delle greggi e della salute personale.

L'opera, sviluppata in sette capitoli e un'appendice, racchiude i numerosi articoli di stampa sull'argomento, scritti e foto inedite che spaziano dal contesto territoriale ed economico alle tradizioni legate al culto micheliano, fino alla narrazione dei centri storici, delle città dell'altopiano e dei siti dedicati all'Arcangelo.

Contiene inoltre sette tappe del percorso, compendiate in altrettante schede di sintesi dei dati: distanze, sentieri percorribili sia con mezzi di locomozione sia in bici o a piedi, luoghi di interesse da visitare, strutture di accoglienza e ristoro.

Il pellegrinaggio ai siti micaelici coinvolge tre località della vicina Basilicata (Montescaglioso, Matera, Acerenza) e cinque della Puglia (Santeramo in Colle, Monte Laureto di Putignano, Altamura, Gravina in Puglia e Minervino Murge).

Attraverso questo itinerario si mettono in risalto le civiltà rurale e pastorale, le risorse naturalistiche e culturali dei paesaggi salvaguardare.

La Presentazione del libro La Via Micaelica della Murgia - edizioni Algramà avverrà il 4 dicembre 2025, alle ore 18.30, presso il Teatro Mangiatordi di Altamura

Intervengono:
Giacomo Scalera - Presidente Algramà
Giuseppe Marulli - Curatore del libro
Michele Gismundo - coordinatore dell'opera
Carlo Centonze - Fotografo
Lidia Contuzzi, Giovanni Ricciardi, Antonio Laselva – Leonardo Denora, redattori
Esibizioni musicali: Maestro Michele Carulli (clarinetto) - prof.ssa Maria Moramarco (Voce)
Conclusioni a cura dell'avv. Gianni Moramarco - Presidente fondatore Algramà
Modera: Nick Difino - Mezzogiorno e Dintorni / Telenorba

Il volume è stato al centro di un interessante incontro svoltosi domenica scorsa nell'ambito della fiera GustArte.
4 fotoconvegno libro via micaelica
convegno libro via micaelicaconvegno libro via micaelicaconvegno libro via micaelicaconvegno libro via micaelica
  • Presentazione libro
  • Libri
Altri contenuti a tema
Dai social alla piazza, il prof più amato d'Italia si racconta Eventi e cultura Dai social alla piazza, il prof più amato d'Italia si racconta Vincenzo Schettini conferma la sua popolarità
"La fabbrica dei fuochi", racconto e romanzo altamurano Eventi e cultura "La fabbrica dei fuochi", racconto e romanzo altamurano Di Arcangelo Popolizio. Presentazione a Torino e in Antica Tipografia Portoghese
Borse di studio in scuole superiori, si presentano le domande Scuola e Lavoro Borse di studio in scuole superiori, si presentano le domande A partire dal 24 aprile, sulla piattaforma regionale
Presentazione di libri e riviste storiche Eventi e cultura Presentazione di libri e riviste storiche Gli appuntamenti di oggi (28 marzo)
Contributi per i libri di testo, presentate oltre mille domande Scuola e Lavoro Contributi per i libri di testo, presentate oltre mille domande I beneficiari saranno 913. I dati
Altamura si conferma "Città che legge" La città Altamura si conferma "Città che legge" Qualifica assegnata dal Centro per il libro e la lettura
Lettura senza mura: un premio all'associazione Link Associazioni Lettura senza mura: un premio all'associazione Link Per le attività originali che hanno coinvolto i bambini
Libri di testo, come fare per richiedere la fornitura Scuola e Lavoro Libri di testo, come fare per richiedere la fornitura Avviso con tutte le modalità per presentare le domande
"Lo spazio delle donne ", incontro con Daniela Baldassarra
1 dicembre 2025 "Lo spazio delle donne", incontro con Daniela Baldassarra
Volley: Altamura si arrende a Imola
30 novembre 2025 Volley: Altamura si arrende a Imola
Team Altamura cade in casa contro il Sorrento
29 novembre 2025 Team Altamura cade in casa contro il Sorrento
Team Altamura, al “D’Angelo” arriva il Sorrento
29 novembre 2025 Team Altamura, al “D’Angelo” arriva il Sorrento
Primo consiglio comunale dopo le elezioni regionali
28 novembre 2025 Primo consiglio comunale dopo le elezioni regionali
Volley: Altamura a Imola per confermarsi
28 novembre 2025 Volley: Altamura a Imola per confermarsi
1
Dalla Puglia continua la migrazione giovanile
27 novembre 2025 Dalla Puglia continua la migrazione giovanile
Auguroni alla signora Antonietta, oggi 108 anni
27 novembre 2025 Auguroni alla signora Antonietta, oggi 108 anni
Aiuti alle donne vittime di violenza
27 novembre 2025 Aiuti alle donne vittime di violenza
Allerta meteo per temporali
26 novembre 2025 Allerta meteo per temporali
Nuovi medici di famiglia nel territorio della Asl Bari
26 novembre 2025 Nuovi medici di famiglia nel territorio della Asl Bari
Esibizione dell’orchestra delle donne in “scarpe rosse”
26 novembre 2025 Esibizione dell’orchestra delle donne in “scarpe rosse”
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.