"La fabbrica dei fuochi", racconto e romanzo altamurano

Stasera, alle ore 19.00, nell'Antica Tipografia Portoghese (in via Scipione Ronchetti 2), viene presentato il libro "La fabbrica dei fuochi" di Arcangelo Popolizio, di Manni editore. Il libro è stato presentato nei giorni scorsi dall'autore anche al Salone del libro di Torino."La fabbrica dei fuochi" è un omaggio ad Altamura, che con le sue ricchezze e le sue povertà fa da sfondo alle vicende che qui si raccontano. Una Altamura, quella degli anni '70, alla ricerca di una nuova identità. Questa la storia, ispirata a fatti veri da cui prende le mosse il romanzo. La morte improvvisa di Carlo e Anna nella esplosione della fabbrica dei fuochi avvenuta a fine estate del 1964 costringe il piccolo figlio Paolo a rinchiudersi in un mondo di sogni. L'infanzia e l'adolescenza trascorrono con una zia, la nonna e il fratello in una casa del centro storico piena di ombre che lo riportano continuamente al passato. L'incontro con una strana coppia fuori dagli schemi che abita a piano rialzato rappresenterà per Paolo l'occasione per aprirsi alla musica, alla politica, all'amore e quindi al futuro. Chiara musicista e Lorenzo professore di storia proietteranno Paolo in un mondo di creatività e di tensione politica attraverso incontri ed eventi che lo porteranno allo svelamento di una verità a lungo celata.Note biografiche: Arcangelo Popolizio è nato a Bari nel 1961. Vive ad Altamura dove esercita la professione di architetto . Dopo aver pubblicato saggi sul territorio in volumi collettanei, nel 2019 con Manni Editori ha pubblicato Follenchausen – Il folle viaggio di Munchhausen a cavallo del suo bosone, sequel delle avventure del Barone di Munchhausen in forma di poemetto epico.L'autore dialoga con il giornalista del "Corriere della sera" Carlo Vulpio. Saluto iniziale della padrona di casa Francesca Portoghese che ha aperto la Tipografia ad una lunga serie di appuntamenti culturale.