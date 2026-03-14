Marco d'Amore
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Eventi e cultura

Incontro e dialogo con Marco D'Amore, il volto di "Gomorra"

Nell'Antica Tipografia Portoghese

Altamura - sabato 14 marzo 2026 09.30
Stasera, alle ore 18.30, arriva nell'Antica Tipografia Portoghese il regista e attore Marco d'Amore, reduce dal successo della nuova serie Sky, "Gomorra - Le Origini", di cui è regista, co sceneggiatore e supervisore artistico. d'Amore ha detto di essere "felicissimo di essere accolto in un luogo meraviglioso come l'Antica Tipografia Portoghese e di incontrare le persone che lo hanno tenuto in vita e che lo conservano con cura. Entusiasta di poter incontrare persone nuove, di poter parlare con loro e di rispondere alle domande e alle curiosità".

A dialogare con lui, Raffaello Fusaro, regista, autore e performer letterario. Pugliese d'origine, vive a Roma e collabora con alcuni dei più importanti nomi della cultura del nostro Paese. Tiene numerosi Talk in teatri e festival nazionali, trasformandoli in colti ed appassionati momenti di narrazione, approfondimento e intrattenimento.

L'evento sarà quindi condotto come una chiacchierata tra d'Amore, Fusaro e il pubblico, terzo protagonista di questa serata. Un onore per l'Antica Tipografia Portoghese ospitare Marco d'Amore per un evento che si inserisce in un programma culturale intenso e ricco di personaggi di spessore.
Locandina
  • Museo di Arte tipografica Portoghese
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