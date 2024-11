Antica Tipografia Portoghese e Museo del pane Vito Forte scelti per "Fabbriche aperte"

Quattro realtà altamurane sono state scelte per "Fabbriche aperte - visitiamo le imprese, eccellenze del "Made in Puglia". L'iniziativa è organizzata dalla Regione. L'iniziativa intende accompagnare i pugliesi stessi alla scoperta del patrimonio culturale e tecnologico di aziende che vogliono aprire le porte, anche a turisti e curiosi, e raccontare un pezzo della storia che ha costruito la nostra cultura e la nostra identità.Fabbriche Aperte è un'iniziativa di Make it in Puglia, la rete del turismo d'impresa della nostra regione.L'Antica Tipografia Portoghese apre oggi dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 e domani dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00.Aperture anche per il Museo del pane Vito Forte in via Candiota (nelle foto in basso), il Molino Dibenedetto, Pecore attive.