Mercato settimanale, oggi un corteo di furgoni

Per chiedere il mercato settimanale del sabato, in un turno unico per tutti gli operatori, le associazioni di categoria dei commercianti ambulanti hanno programmato questo pomeriggio un corteo di furgoni lungo alcune strade della città e un sit-in davanti al Palazzo di Città.Una manifestazione di "dissenso" perché da quasi un anno e mezzo il mercato si svolge in due turni, con il totale dei commercianti dimezzato per ciascun turno. Secondo il percorso concordato con le forze dell'ordine, alle ore 16,00 i furgoni partiranno in via Manzoni, per poi percorrere viale Martiri, piazza Zanardelli, via Dei Mille, via Vittorio Veneto, piazzetta Santa Teresa."I manifestanti - afferma l'associazione CasAmbulanti-UniPuglia - hanno deciso che il corteo di furgoni sarà un'azione dimostrativa, quindi con un numero limitato di mezzi, per evitare disagi ai cittadini, tenendo anche conto dei cantieri aperti lungo i percorsi. Un senso di responsabilità che da valore all'azione civica che, oltre al corteo per le vie cittadine, vedrà la presenza dei manifestanti ai piedi di Palazzo di Città dalle ore 16,30 in attesa della convocazione all'incontro con la delegazione".