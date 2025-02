Protestano i commercianti ambulanti del sabato

Questo pomeriggio, alle ore 16, davanti al Palazzo di Città, si terrà un sit-in dei commercianti ambulanti del mercato settimanale in via Manzoni. Il mercato si svolge in forma alternata, con gli operatori divisi in due turni, in via Manzoni (nella parte dove non sono stati effettuati i lavori di riqualificazione) e nelle vie limitrofe. Gli ambulanti chiedono di accorpare tutti i commercianti, ogni sabato, utilizzando anche altre vie del quartiere di Sant'Anna.L'iniziativa è organizzata da Casambulanti e Fiva Confcommercio. Non è la prima volta che i commercianti ambulanti fanno proteste, davanti al palazzo del Comune (nella foto la manifestazione del 2018).In un comunicato il presidente di Casambulanti Savino Montaruli dichiara: "Con i colleghi di Fiva-Confcommercio abbiamo preso atto della volontà di coloro che hanno partecipato all'assemblea di Andria e, come previsto dalla legge, continueremo a batterci affinché il mercato del sabato ad Altamura torni immediatamente unitario ed a frequenza settimanale per tutti. Questo non solo lo dice la legge regionale ma lo chiedono anche i cittadini ed i commercianti a sede fissa che sentono la mancanza del mercato al completo ogni settimana. Questo significa che siamo sulla strada giusta e che dal comune l'amministrazione comunale deve capire che il tempo è scaduto e che le intese vanno mantenute accorpando l'intero mercato nell'attuale area. Le condizioni di fattibilità sono già state ampiamente valutate quindi ci aspettiamo solamente l'attuazione delle decisioni assunte e soprattutto il rispetto della tempistica così come da cronoprogramma. Apprezziamo le parole dell'Assessore al Commercio Tommaso Lorusso il quale ha affermato sulla stampa di voler utilizzare gli spazi già disponibili e nelle disponibilità del Comune nell'area della Chiesa di Sant'Anna ai fini dell'accorpamento del mercato che tornerebbe settimanale per tutti. Come ha ben detto l'Assessore, la cosa è fattibile e noi aggiungiamo che quell'area risolutiva potrebbe essere immediatamente disponibile ed utilizzabile quindi nessun alibi".Scopo del presidio in forma statica "è quello di ottenere un documento che, sottoscritto dalle parti, sancisca in modo preciso ed inequivocabile il ritorno del mercato in forma settimanale per tutti in via Manzoni ed aree adiacenti individuate".