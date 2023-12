Programmati due mercati domenicali in via sperimentale

Con delibera di giunta comunale è stato approvato lo svolgimento, in via sperimentale "una tantum", di due mercati straordinari con riferimento al mercato settimanale di via Manzoni, operante nel settore non alimentare.La delibera così stabilisce:• Domenica 17 dicembre 2023: destinato agli operatori del Turno 2;• Domenica 24 dicembre 2023: destinato agli operatori del Turno 1.Com'è noto, il mercato settimanale del sabato si svolge in forma dimezzata, su due turni, perché l'area interessata dal cantiere della riqualificazione in via Manzoni non è più impegnata per i posteggi degli operatori commerciali ambulanti. Per entrambe le edizioni di "mercato straordinario" non è consentita l'attività di commercio avvalendosi della cosiddetta spunta. La delibera, inoltre, riporta che "la sperimentazione, in linea con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione comunale di sviluppo di azioni di sicurezza urbana e di tutela del decoro e dell'igiene urbana, dovrà prevedere una puntuale attività di sensibilizzazione nei confronti degli operatori concessionari dei posteggi per il rispetto delle indicazioni relative agli orari di montaggio e smontaggio e di corretta gestione dei rifiuti".Una serie di incontri e poi quello decisivo in Sala Giunta lo scorso 7 dicembre 2023. Alla presenza di Sindaco ed Assessore è stato il leader sindacale pugliese Savino Montaruli a mettere sul tavolo la proposta di prevedere mercati straordinari in edizione aggiuntiva anche nella città di Altamura. Una proposta che mira anche a recuperare alcuni mercati che non si sono svolti con regolarità nel corrente anno, condizionati da avverse condizioni meteo. Proposte sottoposte alla valutazione del Sindaco, dell'Assessore e del Dirigente, presenti all'incontro, poi approvate dalla Giunta con Deliberazione nr. 75 del 13 dicembre 2023.Soddisfatto il Presidente di CasAmbulanti, Savino Montaruli, che ha dichiarato: "una decisione storica quella che è stata adottata dal comune di Altamura nel riconoscere lo svolgimento di ben due mercati in edizione straordinaria aggiuntiva, da tenersi domenica 17 (Turno 2) e domenica 24 dicembre 2023 (Turno 1). Apprezzo moltissimo il fatto che la Giunta ha recepito le nostre motivazioni alla base della richiesta, inserendo tali motivazioni nell'atto pubblicato. Un risultato storico che non solo parifica le opportunità lavorative tra commercio a sede fissa di vicinato e commercio sulle aree pubbliche ma consente alla clientela ed ai cittadini di usufruire del mercato anche in giornate festive. In questo modo si soddisfa anche una tipologia di clientela che, abitualmente, non frequenta il mercato nella giornata del sabato per svariate ragioni. L'Amministrazione comunale, come è scritto nella deliberazione di Giunta, riconosce, peraltro, i disagi derivanti dall'alternanza dello svolgimento del mercato, con la divisione degli Operatori in due gruppi.Questi due mercati, che promuoveremo opportunamente con tutti i nostri mezzi di informazione, rappresentano un'opportunità per l'intero comparto commerciale cittadino in quanto attireranno nella città di Altamura molti avventori provenienti dalle città vicine, alimentando una sana socialità e condivisione del periodo festivo. Esprimo il mio sincero apprezzamento per la sinergia posta in essere all'interno degli Uffici comunali, ringraziando il Dirigente, la Responsabile del Settore e la Comandante della Polizia Locale. Una sinergia che contraddistingue positivamente l'operato di un'Amministrazione comunale che sa ascoltare e soprattutto che sa valutare le opportune iniziative in un periodo di grande delicatezza e di fragilità del tessuto economico e sociale delle Comunità" – ha concluso Montaruli.Anche in occasione dei due mercati straordinari CasAmbulanti attuerà il Protocollo "Mercato Pulito", invitando gli Operatori a conferire correttamente i rifiuti al servizio pubblico nell'ottica del rifiuto zero.