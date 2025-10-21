Niente mercato a Ognissanti, anticipato al 31 ottobre

Con ordinanza sindacale è stata anticipata alla giornata di venerdì 31ottobre 2025 l'attività di commercio, come attualmente disciplinata, presso il mercato settimanale di via Manzoni e strade limitrofe, anziché sabato 1 novembre 2025 (giorno festivo). Per il cambio della data, la motivazione è il piano del commercio comunale che stabilisce che il mercato viene anticipato al giorno precedente se il giorno in cui deve tenersi è un festivo e così è per sabato 1 novembre, giorno di Ognissanti. Quindi si fa il giorno prima.I mercatali speravano di tenere il mercato proprio l'1 novembre, sia perché è un festivo (quindi maggior numero di persone che possono riversarsi tra le strade e le bancarelle) e poi perché vari titolari di posteggio lavorano anche il venerdì in altre città e in tal caso devono scegliere in quale città recarsi. Infatti lamentano che per questa ragione perderanno una giornata lavorativa.Invece sabato prossimo, 25 ottobre, tutto si svolgerà regolarmente.