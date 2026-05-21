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Palazzo di città

Ordinanza sulla gestione dei suoli privati e dei terreni agricoli

Obblighi di decespugliamento, sfalcio e lavorazioni agricole

Altamura - giovedì 21 maggio 2026 22.03
Anche quest'anno entra in vigore l'ordinanza comunale per prendersi cura di suoli privati urbani e di terreni agricoli abbandonati che possono diventare sia luoghi in cui proliferano insetti sia luoghi in cui possono verificarsi incendi. Per questo sono stati stabiliti degli obblighi.

Tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree urbane non edificate dovranno procedere a loro cura, spese e responsabilità, a effettuare interventi di decespugliamento e sfalcio di erbe spontanee, arbusti e rovi.

Per quanto riguarda i terreni agricoli, oltre al decespugliamento e allo sfalcio di erbe spontanee, arbusti e rovi, si dovranno fare anche lavorazioni apposite (aratura, fresatura ed erpicatura).

In caso di inosservanza dell'ordinanza, salvo che la violazione costituisca più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da 25 a 500 euro.
  • Ordinanza
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