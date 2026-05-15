Mermec Ferrosud
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La Ex Ferrosud diventa tedesca, acquisita da Siemens

Mermec cede il sito di Jesce. Diventerà un polo per la diagnostica ferroviaria

Altamura - venerdì 15 maggio 2026 16.58
Lo stabilimento ex Ferrosud di Matera, oggi Mermec (gruppo Angelo Holding, famiglia Pertosa di Monopoli), "diventerà un polo industriale per la diagnostica di nuova generazione" sull'infrastruttura ferroviaria.

Lo prevede l'accordo sottoscritto con il colosso tedesco Siemens che acquisisce dalla società pugliese "le attività di diagnostica ferroviaria, analisi dei dati e segnalamento ferroviario" per essere integrate nella divisione Siemens Mobility. Il perfezionamento dell'accordo è soggetto alle consuete condizioni ed è previsto entro la fine del 2026. Le attività di Mermec rilevate da Siemens hanno registrato, nel 2025, ricavi per 430 milioni di euro con il coinvolgimento di 1.700 lavoratori.

La Ferrosud era ormai su un "binario morto" dopo un lungo periodo di attività ridotta al limite con i lavoratori continuamente coperti da ammortizzatori sociali. Non c'era futuro. L'acquisizione da parte di Mermec ha rilanciato lo stabilimento di Jesce e ha ridato fiato all'occupazione. Adesso il passaggio di proprietà alla multinazionale Siemens con una prospettiva che sulla carta è positiva perché continuerà ad operare nel settore della diagnostica di avanguardia dell'infrastruttura ferroviaria.

Da segnalare, inoltre, che proprio in funzione dello stabilimento è stato programmato un investimento tra le Regioni Basilicata e Puglia per il ripristino del collegamento ferroviario tra la stazione di Casal Sabini, ad Altamura, e l'area industriale di Jesce, nel territorio di Matera.
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