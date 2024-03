Rilancio dell'area industriale di Jesce e della ferrovia a Casal Sabini

La giunta regionale della Puglia ha approvato lo schema di protocollo d'intesa da firmare con Regione Basilicata, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la realizzazione di un hub intermodale nell'area industriale di Jesce, che ricade principalmente in territorio di Matera e in quelli di Altamura e Santeramo.Previsto il raccordo ferroviario con la stazione di Casal Sabini ad Altamura e il miglioramento della tratta ferroviaria Casal Sabini-Gioia del Colle per l'avvio e lo sviluppo del traffico merci nonché la progettazione di un hub intermodale per lo scambio gomma-ferro. "Questo accordo tra Regione Puglia ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera e RFI - ha detto il presidente Michele Emiliano - è finalizzato al rilancio di una infrastruttura ferroviaria funzionale al potenziamento del trasporto merci e quindi alla promozione socio-economica di un'area di interesse sia per la Puglia che per la Basilicata".L'area industriale di Jesce è caratterizzata dalla presenza di diversi insediamenti produttivi, come aziende manifatturiere del settore del design e del mobile imbottito, nonché imprese del settore ferroviario, ed è vicina al Centro di geodesia spaziale, gestito dall'Agenzia Spaziale Italiana e da Telespazio che ha dato vita sul territorio a un distretto tecnologico.Indubbiamente queste scelte sono collegate soprattutto al rilancio della Ferrosud da parte di MerMec: lo stabilimento di Jesce ha importanti prospettive di sviluppo del settore ferroviario e l'utilizzo della linea di Casal Sabini diventa un'infrastruttura importante.