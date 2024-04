Lutto nel mondo della scuola per la scomparsa di Paola Maino

Lutto nel mondo della scuola ad Altamura. All'età di 55 anni, per un grave male con cui combatteva da alcuni mesi, è scomparsa Paola Maino, dirigente del Cpia (Centro permanente di istruzione per adulti) "Chiara Lubich". Tante famiglie ad Altamura la ricordano come maestra di scuola elementare al terzo circolo didattico "Roncalli".La comunità scolastica ed educante del Cpia ha scritto un messaggio di cordoglio in cui rivolge "un abbraccio silente e corale" al marito e ai tre figli e dedica a Paola Maino queste parole: "Lasci un vuoto, lasci la tua presenza, lasci un segno, una visione, una direzione. Lasci tanto amore, quello tuo per noi, quello nostro per te".Un messaggio di cordoglio anche da parte del sindaco Vitantonio Petronella che ricorda la collega dirigente scolastica. "Esprimo vicinanza e condoglianze alla famiglia - ha scritto - e, in particolare, a tutta la comunità scolastica del CPIA 2 BARI "Chiara Lubich" che perde una guida carismatica e professionale. Ciao Paola, il tuo sorriso, il tuo affetto e la tua forte determinazione, che abbiamo condiviso, per l'ultima volta, qualche mese fa, li porto con me e son sicuro che mancheranno a tutti quanti".