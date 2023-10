La MerMec Ferrosud riporta l'area murgiana sul binario giusto

Con l'acquisizione da parte dell'azienda pugliese MerMec all'inizio dell'anno, la storica Ferrosud è tornata sul binario giusto. E sta ridando slancio all'area murgiana appulo-lucana perché lo stabilimento metalmeccanico ferroviario di Jesce è ubicato in territorio di Matera al confine con Altamura e Santeramo.Oggi un'altra visita governativa: il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il ministro per le riforme e la semplificazione Maria Elisabetti Alberti Casellati. In precedenza avevano fatto tappa i ministri Salvini e Fitto.Oggi hanno partecipato anche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, i sindaci di Altamura e Santeramo, Antonio Petronella e Vincenzo Casone, consapevoli che in ottica di territorio ogni nuovo slancio di sviluppo può apportare beneficio su area vasta.Con la nuova gestione manageriale, la Ferrosud ha archiviato un passato difficile. La storica azienda era diventata una "cenerentola". Oggi, invece, il rilancio si sta compiendo. Il presidente Vito Pertosa e l'amministratore delegato Luca Necchi Ghiri hanno confermato che stanno arrivando commesse da tutto il mondo. Inoltre per sviluppare le nuove propulsioni, l'azienda investirà anche in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno da 1Mw, alimentato da un impianto fotovoltaico da 3Mw.