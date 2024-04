Team - Gallipoli, la società denuncia: "Venduti biglietti falsificati"

Aveva fatto molto discutere domenica la capienza della tribuna coperta, sovraffollata e in diversi casi in posti con scarsa visibilità. Mentre tante altre persone con il biglietto erano rimaste fuori perché tutto pieno. La società Team Altamura ha dato la sua spiegazione a quanto avvenuto e ha denunciato pubblicamente la vendita di biglietti falsi.Ecco cosa riporta in un comunicato: "La Società Team Altamura in merito agli incresciosi episodi accaduti in occasione della partita Team Altamura - Gallipoli dello scorso 21 aprile, in cui molti tifosi locali pur in possesso di un regolare tagliando d'ingresso non hanno potuto accedere allo Stadio per assistere alla partita, precisa che tale situazione purtroppo si è creata a seguito della vendita da parte di ignoti di biglietti falsificati che hanno permesso l'ingresso ad un numero di spettatori superiore alla normale capienza del D'Angelo, episodio sul quale sono in corso indagini da parte delle Forze dell'Ordine. La Società stigmatizza tali comportamenti anti-sportivi di frode, che hanno causato danni alla stessa e agli utenti, comprende inoltre il disagio vissuto dai tifosi onesti , ed ha deciso di agevolare tutti coloro che hanno subito questo danno, in occasione della partita con il Gallipoli, riconoscendo agli stessi, l'ingresso gratuito in occasione della partita Team Altamura - Matera del 5 maggio. Tutti coloro che sono in grado di poter dimostrare il danno subito, dovranno presentare il tagliando d'ingresso integro (madre e figlia) alla rivendita presso la quale era stato acquistato in precedenza il tagliando Altamura-Gallipoli, e la stessa rivendita rilascerà gratuitamente il biglietto Team Altamura - Matera del medesimo settore".Da questo comunicato si comprende che è stata presentata una denuncia alle forze dell'ordine.Le persone danneggiate possono, quindi, richiedere l'accesso all'ultima gara di campionato. Dovranno, però, dimostrare il possesso del tagliando. Però molti hanno commentato sui social di non avere il tagliando completo delle sue parti o di non averlo più.