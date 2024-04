Team Altamura: va avanti la marcia trionfale

Un altro tassello per la costruzione della grande impresa: il salto di categoria con la promozione diretta in serie C. Ieri si è giocata la trentesima giornata di campionato in serie D, girone H: per Team Altamura vittoria numero 19. A farne le spese, questa volta, il Barletta che è stata sconfitta al D'Angelo per 2-1 in una gara dominata dai padroni di casa, nonostante il risultato di misura.Le reti: al 5' Logoluso, appena entrato in area, servito da un tocco ravvicinato di Lattanzio; al quarto d'ora della ripresa il pareggio del Barletta su una delle poche azioni pericolose; sigillo di Bolognese al 59', con un tiro da fuori area su assist arretrato di Lattanzio.Rimane +7 il vantaggio dal Martina che continua a restare in scia vincendo 3-1 contro la Paganese. Proprio la Paganese, in trasferta, è l'avversaria di domenica prossima del Team Altamura. Trasferta campana anche per i martinesi contro il Santa Maria Cilento.Le prossime gare a confronto:domenica 14 aprile - 31esima di campionato: Paganese-Team Altamura (all'andata 1-1); Santa Maria Cilento-Martina (all'andata 0-0);domenica 21 aprile - 32esima di campionato: Team Altamura - Gallipoli (all'andata 2-0 per l'Altamura); Martina-Barletta (all'andata 5-2 per i martinesi);domenica 28 aprile - 33esima di campionato: Bitonto-Team Altamura (all'andata vittoria per l'Altamura 2-1); Matera-Martina (all'andata 2-0 per i martinesi);domenica 5 maggio - 34esima di campionato: Team Altamura-Matera (all'andata vittoria biancorossa per 1-0); Martina-Gallipoli (all'andata vittoria in trasferta dei martinesi per 2-0).