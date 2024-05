Recuperati due cavalli fuggiti da stalla

Nella mattinata di ieri, due pattuglie del Pronto Intervento del Comando di Polizia Locale sono intervenute in contrada Barone poiché erano fuggiti da una stalla della zona due cavalli.Si trattava di un esemplare femmina e un puledro che girovagavano incustoditi per la SP 235 e la SP 27 creando non pochi problemi al traffico veicolare. Prontamente gli Agenti di Polizia Locale intervenuti, dopo un insolito inseguimento li hanno intercettati, accalappiati e messi in sicurezza.Hanno atteso sul posto il medico veterinario ASL che ha visitato i due animali. Tramite microchip è stato rintracciato il proprietario che, arrivato sul posto, ha preso in consegna gli animali. Per lui è stata elevata una sanzione per malgoverno di animale e, fortunatamente, questo inconveniente non ha portato a gravi conseguenze.