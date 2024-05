Elezioni europee: convocata la commissione per la nomina degli scrutatori

Venerdì 17 maggio, alle ore 9.30, è convocata in seduta pubblica la Commissione Elettorale Comunale, nel Palazzo di Città. Si procederà in seduta pubblica alla nomina degli scrutatori per le consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e alla formazione dell'elenco dei supplenti.Per le europee c'è una novità: si vota il sabato e la domenica, non il lunedì. Infatti nei Paesi dell'Unione europea la "finestra" del voto è dal 6 al 9 maggio. L'Italia ha scelto le date dell'8 e del 9 giugno, per l'elezione di 76 membri del Parlamento europeo. Si vota dalle ore 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9. La scheda sarà solo una.Ad Altamura gli scrutatori da nominare sono 244. L'elenco dei supplenti ne contiene altrettanti. Le sezioni saranno 60, tra cui quella speciale nell'ospedale.