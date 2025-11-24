Centro storico di Altamura
Elezioni

Elezioni regionali: i risultati ad Altamura

Bassa affluenza. I dati dello scrutinio

Altamura - lunedì 24 novembre 2025 19.00
Risultati delle elezioni regionali ad Altamura
(notizia in aggiornamento)

Affluenza - dato definitivo
Ad Altamura hanno votato 26.415 elettori, pari al 45,29%. La partecipazione al voto è decisamente calata rispetto al 58,76% del 2020.

Scrutinio in corso
15 sezioni su 60

Candidati a presidente:
Decaro 64%
Lobuono 35%

Voti di lista (primi cinque partiti)
PD 29,2%
Fratelli d'Italia 15,6%
Forza Italia 14,3%
Movimento 5 stelle 11,6%
Avanti popolari 10,3%
  • Elezioni
