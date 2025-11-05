L’altamurano Giandomenico Marroccoli si candida al Consiglio Regionale della Puglia con “Forza Italia”

L'altamurano Giandomenico Marroccoli si candida al Consiglio Regionale della Puglia con Forza ItaliaL'altamurano Giandomenico Marroccoli ha ufficializzato la propria candidatura alle prossime elezioni regionali, in programma il 23 e 24 novembre 2025. La decisione, annunciata con una lettera aperta ai concittadini, nasce – come spiega lo stesso candidato – dal desiderio di "portare la voce di Altamura e del territorio all'interno delle istituzioni regionali".Nel suo messaggio, Marroccoli richiama i valori della comunità, del lavoro e della partecipazione, evidenziando la necessità di una politica "che torni ad ascoltare, che guardi avanti senza dimenticare da dove veniamo".Cari concittadini,sono nato e cresciuto qui, tra le strade di Altamura, tra la pietra chiara che racconta la nostra storia e le mani che ogni giorno costruiscono, coltivano, creano."È da questa terra che ho imparato il valore del lavoro, della dedizione, della comunità. Ed è qui che ho capito che il futuro non arriva da solo: si costruisce insieme, passo dopo passo. Viviamo in un territorio straordinario, ricco di talento, idee e bellezza, ma che troppo spesso non riesce a credere fino in fondo nelle proprie possibilità."La sua candidatura si inserisce in un contesto di attenzione crescente per i temi della valorizzazione del territorio, dello sviluppo economico, dell'agricoltura e della sanità, settori che – secondo Marroccoli – necessitano di scelte concrete e di una visione di lungo periodo."Eppure io sono convinto che la Puglia, e Altamura in particolare, possano crescere, innovare, tornare a essere un punto di riferimento per i giovani, per le imprese, per la cultura. Abbiamo bisogno di una politica che torni ad ascoltare, che guardi avanti senza dimenticare da dove veniamo.Di scelte concrete, capaci di dare valore al nostro lavoro, alla nostra agricoltura, alla nostra scuola, alla nostra sanità. Di un impegno che non resti chiuso nei palazzi, ma cammini per le strade, nei mercati, nei campi, nelle fabbriche, nei luoghi dove ogni giorno si costruisce davvero il futuro.Per questo ho deciso di candidarmi alle elezioni regionali. Per portare la voce di Altamura e del nostro territorio, per costruire una Puglia che non si accontenta, che investe sulle persone e sulle loro idee, che non lascia indietro nessuno.""Io credo che questa terra meriti di più. E che insieme possiamo dimostrarlo. Perché la Puglia non è periferia: è un motore che può tornare a muoversi con forza, orgoglio e visione.Con umiltà, determinazione e fiducia, vi chiedo di correre insieme a me in questa sfida. Perché il cambiamento non è un sogno: è una strada che si percorre insieme."Marroccoli invita i cittadini a partecipare attivamente al percorso elettorale:"Il 23 e 24 novembre scegliamo di costruire il futuro della nostra terra. Insieme. In corsa per il futuro."Giandomenico MarroccoliSpazio autogestito a pagamento