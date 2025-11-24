Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia

Antonio Decaro sarà il nuovo presidente della Regione Puglia. In base ai dati ufficiosi ha "doppiato" l'avversario del centrodestra Luigi Lobuono.A breve i due candidati rilasceranno dichiarazioni ufficiali ma il centrodestra ha già dichiarato la sconfitta. Il margine emerso dallo spoglio è molto largo, con Decaro al 65% circa delle preferenze.Con Decaro si conferma un governo di centrosinistra alla guida della Regione dopo i 10 di Nichi Vendola e i 10 di Emiliano.Seguono dati e commenti