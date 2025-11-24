Antonio Decaro
Antonio Decaro
Elezioni

Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia

Ha "doppiato" l'avversario Luigi Lobuono

Puglia - lunedì 24 novembre 2025 16.51
Antonio Decaro sarà il nuovo presidente della Regione Puglia. In base ai dati ufficiosi ha "doppiato" l'avversario del centrodestra Luigi Lobuono.

A breve i due candidati rilasceranno dichiarazioni ufficiali ma il centrodestra ha già dichiarato la sconfitta. Il margine emerso dallo spoglio è molto largo, con Decaro al 65% circa delle preferenze.

Con Decaro si conferma un governo di centrosinistra alla guida della Regione dopo i 10 di Nichi Vendola e i 10 di Emiliano.

Seguono dati e commenti
  • Regione Puglia
  • Antonio Decaro
