Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia
Ha "doppiato" l'avversario Luigi Lobuono
Puglia - lunedì 24 novembre 2025 16.51
Antonio Decaro sarà il nuovo presidente della Regione Puglia. In base ai dati ufficiosi ha "doppiato" l'avversario del centrodestra Luigi Lobuono.
A breve i due candidati rilasceranno dichiarazioni ufficiali ma il centrodestra ha già dichiarato la sconfitta. Il margine emerso dallo spoglio è molto largo, con Decaro al 65% circa delle preferenze.
Con Decaro si conferma un governo di centrosinistra alla guida della Regione dopo i 10 di Nichi Vendola e i 10 di Emiliano.
Seguono dati e commenti
