Incontro su sanità
Incontro su sanità
Ospedale e sanità

Emergenza sui pronto soccorso: vertice in Regione

Decaro incontro i direttori della Asl

Puglia - mercoledì 21 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, l'assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, con il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro e la direttrice dell'Aress Lucia Bisceglia hanno incontrato ieri in Presidenza i direttori generali e i direttori sanitari delle aziende sanitarie e ospedaliere e degli Irccs pubblici sulla questione dei pronto soccorso. Alla riunione sono intervenuti anche i direttori delle strutture di pronto soccorso di tutte le aziende. È stato fatto il punto sulle principali difficoltà del sistema di emergenza e urgenza, con un particolare focus sui "colli di bottiglia" che ingolfano sia in entrata che in uscita i pronto soccorso, con l'afflusso di pazienti spesso senza urgenze particolari e con la mancanza di posti letto disponibili per ricoverare i casi più gravi.

"Emerge – ha detto al termine della riunione il presidente Decaro - che c'è una carenza in organico di medici di emergenza urgenza e per il 118. Ma la situazione è assimilabile a tutte le regioni d' Italia, confrontando i dati, perché è purtroppo questo settore risulta poco attrattivo per i giovani che si iscrivono a medicina e che poi devono specializzarsi. Dobbiamo trovare una soluzione nazionale. La Calabria - ad esempio- per l'emergenza urgenza ha assunto medici dall'estero. Contemporaneamente c'è la necessità di strutturare la sanità territoriale, perché una parte importante delle persone che arrivano al pronto soccorso presentano situazioni che andrebbero affrontate in altro modo. Quindi puntiamo molto sulle Case di comunità e sugli ospedali di comunità così da alleggerire gli accessi al pronto soccorso dove invece devono essere accolte le persone che hanno un'urgenza. Un altro punto che ho chiesto di affrontare è la qualità dell'accoglienza nei pronto soccorso, migliorando la qualità del tempo che i pazienti trascorrono in questi luoghi ma anche la qualità della vita degli operatori sanitari che sono spesso sotto pressione attraverso la gestione della relazione con i pazienti attraverso informazioni e notizie che possano rassicurarli".

"Abbiamo sviluppato azienda per azienda i dati degli accessi ai pronto soccorso e la gestione degli stessi – ha dichiarato l'assessore Pentassuglia -. Sono state sviscerate le criticità che siamo intenzionati ad affrontare definendo nuovi modelli organizzativi che tengano si basino sulla continuità assistenziale e che coinvolgano tutti gli operatori sanitari. Il confronto non si è certamente esaurito oggi e domani ad oltranza dalle 10 del mattino incontreremo gli operatori sanitari e i dirigenti delle aziende tutte per arrivare a un'analisi puntuale di tutte le strutture e di tutti i territori".
  • Asl Bari
  • Pronto Soccorso
  • Antonio Decaro
  • sanità
Altri contenuti a tema
Decaro nomina la giunta, Paolicelli assessore all'agricoltura Politica Decaro nomina la giunta, Paolicelli assessore all'agricoltura L'elenco completo con le deleghe
Sanità: per abbattere le liste di attesa aumentate le fasce orarie Sanità: per abbattere le liste di attesa aumentate le fasce orarie Primo provvedimento del presidente Antonio Decaro
Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce Economia Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce Prossimo tavolo di confronto a Roma il 4 febbraio
Antonio Decaro da oggi presidente della Regione Politica Antonio Decaro da oggi presidente della Regione Non ancora proclamati i consiglieri regionali
Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa Cronaca Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa Una modalità che si sta ripetendo per spillare soldi
Decaro proclamato presidente il 7 gennaio Politica Decaro proclamato presidente il 7 gennaio Passaggio di consegne con Emiliano. Primo atto la nomina della giunta
Campagna contro la legionella in residenze per anziani e strutture turistiche Campagna contro la legionella in residenze per anziani e strutture turistiche Controlli della Asl
Violenza sulle donne: la Asl rafforza rete di protezione Violenza sulle donne: la Asl rafforza rete di protezione Dall'accesso in pronto soccorso alla vigilanza dopo la dimissione
Incontro informativo con la Dirigente Scolastica del secondo circolo didattico "Garibaldi ".
21 gennaio 2026 Incontro informativo con la Dirigente Scolastica del secondo circolo didattico "Garibaldi".
L'ultimo saluto a Cecilia e Antonio
21 gennaio 2026 L'ultimo saluto a Cecilia e Antonio
Lavori al Polivalente: mancano aule e laboratori
20 gennaio 2026 Lavori al Polivalente: mancano aule e laboratori
Incidente mortale: c'è ancora apprensione per due feriti
20 gennaio 2026 Incidente mortale: c'è ancora apprensione per due feriti
Energia da fonti rinnovabili per le strutture sportive pubbliche
20 gennaio 2026 Energia da fonti rinnovabili per le strutture sportive pubbliche
Bitonto più cinico: Soccer Altamura ko 4-0
19 gennaio 2026 Bitonto più cinico: Soccer Altamura ko 4-0
Volley A2: vittoria sofferta in casa, punti preziosi per la pool salvezza
19 gennaio 2026 Volley A2: vittoria sofferta in casa, punti preziosi per la pool salvezza
Dolore per Antonio e Cecilia Bigi, lutto cittadino
19 gennaio 2026 Dolore per Antonio e Cecilia Bigi, lutto cittadino
Incidente sulla provinciale Altamura - Laterza, morti fratello e sorella
18 gennaio 2026 Incidente sulla provinciale Altamura - Laterza, morti fratello e sorella
Incidente mortale sulla provinciale Altamura Laterza
18 gennaio 2026 Incidente mortale sulla provinciale Altamura Laterza
Soccer Altamura sfida Bitonto, trasferta impegnativa
17 gennaio 2026 Soccer Altamura sfida Bitonto, trasferta impegnativa
Team Altamura: battuta la Cavese, un’altra trasferta da incorniciare
16 gennaio 2026 Team Altamura: battuta la Cavese, un’altra trasferta da incorniciare
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.