Incendi boschivi: la Puglia si prepara con nuovi elicotteri

La Regione Puglia potrà contare nei prossimi tre anni su una flotta di due elicotteri per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi e per ulteriori attività di protezione civile durante i periodi a maggior rischio di combustione, così da garantire una copertura tempestiva, capillare ed efficiente sul territorio. È stato firmato dalla Sezione Protezione civile regionale il contratto di aggiudicazione del servizio triennale di lavoro aereo per mezzo di elicotteri con l'impresa Eliossola srl.Una firma che arriva in un momento cruciale della lotta agli incendi boschivi e di vegetazione per la nostra Regione, in quanto già da qualche settimana si registrano roghi e situazioni di grave rischio in diverse zone e dal 15 giugno avrà inizio, fino al 15 settembre, il periodo di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, come da Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 299/2026.Tale aggiudicazione è frutto del lavoro della Sezione Protezione civile regionale, guidata dalla dirigente Barbara Valenzano, e del Dipartimento, diretto da Nicola Lopane, dopo che negli anni scorsi la Puglia ha potuto usufruire solo dei velivoli antincendio di Stato.Il contratto prevede lo schieramento fisso e continuativo dei due elicotteri, ciascuno per un periodo di settanta giorni tra i mesi di giugno e settembre, cioè il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. I velivoli avranno come basi operative l'Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia e l'Aeroporto "Marcello Arlotta" di Grottaglie, anche se l'operatore economico manterrà presso le proprie basi presidi mobili di carburante e scorte minime fisse per massimizzare l'autonomia dei velivoli e ridurre i tempi di volo necessari ai rifornimenti intermedi. Ogni pianificazione di volo e intervento sul territorio sarà gestito in stretta cooperazione tra le strutture di comando regionali e i presidi logistici distribuiti sul territorio e si dovrà integrare con il coordinamento logistico dei velivoli antincendio di Stato, così da ottimizzare la sinergia d'azione complessiva.La prontezza operativa e l'immediata attivazione dei velivoli aerei, a supporto delle squadre d'intervento a terra, sarà assicurata da una reperibilità costante degli equipaggi. Durante la campagna estiva antincendio boschivo, infatti, ciascuna base deve garantire la piena operatività per una fascia giornaliera minima di dieci ore, pianificata dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Protezione civile Puglia all'interno delle effemeridi aeronautiche.