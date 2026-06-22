Cronaca
Ancora fiamme in campagna e in periferia
Guardia alta contro gli incendi
Altamura - lunedì 22 giugno 2026 22.50
Con le elevate temperature, è un momento di massima attenzione agli incendi. In particolare, in questo periodo si stanno verificando episodi nelle aree di campagna ma ci sono stati anche casi di "incendi di interfaccia" in cui gli incendi sono stati vicini a strutture di imprese o case. Fortunatamente il pronto intervento (Vigili del fuoco, Protezione civile - Polizia locale, volontari di Protezione civile) ha evitato il peggio.
Ieri un incendio sulla strada provinciale 41 Altamura-Laterza, partito da un terreno incolto, è avvenuto pericolosamente vicino all'opificio di un gommista. Nessun danno alla struttura.
Oggi alla periferia di Altamura un incendio è stato spento nella zona di via Cassano (parte terminale), nei pressi del ponte sottostante la strada statale 96. Le fiamme erano vicino alle case ma non sono andate oltre dei terreni. Nella zona c'è anche una centralina elettrica che è non è stata intaccata. Vedi il video su Facebook.
Un altro incendio ha bruciato alberi in una villetta.
Ieri un incendio sulla strada provinciale 41 Altamura-Laterza, partito da un terreno incolto, è avvenuto pericolosamente vicino all'opificio di un gommista. Nessun danno alla struttura.
Oggi alla periferia di Altamura un incendio è stato spento nella zona di via Cassano (parte terminale), nei pressi del ponte sottostante la strada statale 96. Le fiamme erano vicino alle case ma non sono andate oltre dei terreni. Nella zona c'è anche una centralina elettrica che è non è stata intaccata. Vedi il video su Facebook.
Un altro incendio ha bruciato alberi in una villetta.