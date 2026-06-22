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FAL: da oggi si viaggia in bus, i treni solo per Matera

Il quadro orario di Altamura

Altamura - lunedì 22 giugno 2026 09.00
Da oggi e sino al 30 agosto 2026, la circolazione ferroviaria tra Bari Centrale, Altamura e Gravina, in entrambe le direttrici, viene interrotta per consentire l'esecuzione di lavori di potenziamento infrastrutturale. Viene attivato un servizio di bus sostitutivi.

I treni tra Altamura e Matera Sud continueranno a viaggiare regolarmente.

Il servizio ferroviario sarà parzialmente riattivato a partire dal 3 agosto 2026, limitatamente alla tratta Grumo Appula-Altamura-Gravina.

Ecco il quadro orario riguardante Altamura.

DAL 22 GIUGNO AL 1° AGOSTO 2026 – INTERRUZIONE TOTALE DELLA LINEA BARI – GRAVINA - SOLO BUS
Nel periodo indicato, gli autobus sostitutivi in partenza da Bari Centrale e da Gravina seguiranno gli orari previsti per i treni, con anticipo di 10 minuti, ad eccezione delle seguenti corse:
Treno (bus sostitutivo) n. 101 Bari–Gravina che partirà alle ore 4.14;
Treno (bus sostitutivo) n. 100 Gravina–Bari che partirà alle ore 4.41;
Treno (bus sostitutivo) n. 102 Gravina – Bari che partirà alle ore 5.51;
Treno (bus sostitutivo) n. 111 Bari–Gravina che partirà alle ore 9.59;
Sono soppresse le fermate nelle stazioni di Mellitto e Pescariello

DAL 3 AL 30 AGOSTO 2026 – RIAPERTURA PARZIALE TRATTA GRUMO APPULA–GRAVINA - RIPRENDE CIRCOLAZIONE TRENI
A seguito della riattivazione del servizio ferroviario sulla tratta Grumo Appula–Gravina, il servizio sostitutivo con autobus sarà limitato alla sola tratta Bari Centrale–Grumo Appula.

FERMATE BUS SERVIZIO SOSTITUTIVO BARI
Bari – Terminal Bus FS via Capruzzi (capolinea);
Bari Policlinico – via Ennio n. 78 (corse in partenza da Bari);
Bari Policlinico – viale Orazio Flacco n. 6 (corse in arrivo a Bari);
Bari Scalo – via Pasteur (in base al senso di marcia);
Modugno – stazione FAL;
Palo del Colle – stazione FAL;
Binetto – piazza Umberto (fermata Municipio);
Grumo Appula – via Roma, nei pressi del campo sportivo;
Toritto – via G. A. Pugliese n. 314 (corse in arrivo) e n. 267 (corse in partenza);
Altamura – piazzale stazione FAL;
Gravina – piazzale stazione FAL (capolinea).

TRENI DIRETTI MATERA – BARI E VICEVERSA DAL 22 GIUGNO AL 30 AGOSTO
I treni diretti n. 12 Matera Sud–Bari delle ore 7.45 e n. 47 Bari–Matera Sud delle ore 18.55 saranno soppressi sull'intera tratta e sostituiti con autobus, senza variazioni degli orari di partenza ed effettueranno le seguenti fermate.
Matera Sud (via della Quercia)
Matera Centrale (via A. Moro)
Matera Villa Longo (stazione FAL)
Altamura (stazione FAL)
Toritto (via G. Pugliese civ. 314 o civ. 267)
Bari Scalo (viale Pasteur)
Bari Policlinico (via Ennio, civ. 78, oppure via O. Flacco, civ. 6)
Bari Terminal Bus FS (via Capruzzi).
Inoltre, il treno n. 22 (Matera – Altamura) sarà sostituito con autobus ed osserverà il seguente orario: partenza ore 10:56 (Matera Sud) – ore 11:05 (Matera Centrale) – ore 11:12 (Matera Villa Longo) ore11:42 (Altamura).
Quadro orario FALIl viaggio continua in bus
  • Ferrovie Appulo Lucane
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