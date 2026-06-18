Stop treni su linea Bari-Altamura per 40 giorni, sostituiti da bus

sarà temporaneamente interrotta per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale; saranno anche realizzati interventi connessi all'interramento del secondo binario a Modugno. Durante l'intero periodo sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus., mentre resterà sospeso fino al 30 agosto sulla tratta Bari centrale – Grumo Appula.L'Azienda si scusa per il disagio ed invita l'utenza a consultare gli avvisi, gli orari e le fermate di arrivo e partenza dei bus sostitutivi che, per esigenze di viabilità cittadina, non sempre coincidono con gli spazi esterni alle stazioni ferroviarie Fal. E' il caso, ad esempio, di Bari centrale dove i bus partiranno e faranno capolinea all'interno del Terminal Bus FS (via Capruzzi); di Toritto, dove transiteranno da Via Pugliese; di Grumo, dove transiteranno da Via Roma nei pressi del campo sportivo.Info e orari dei servizi sostitutivi sul sito web https://ferrovieappulolucane.it/, sulla pagina Fb aziendale, sulla APP Fal, chiamando il numero verde 800 050 500 e nelle stazioni, anche inquadrando il QR code presente su manifesti e totem informativi.