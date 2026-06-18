Stazione FAL
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Trasporti

Stop treni su linea Bari-Altamura per 40 giorni, sostituiti da bus

Riguarda anche Matera e Gravina, per lavori di miglioramento infrastrutturale

Altamura - giovedì 18 giugno 2026 19.36
Dal 22 giugno al 30 agosto la circolazione ferroviaria sulla linea Bari centrale - Altamura - Gravina sarà temporaneamente interrotta per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale; saranno anche realizzati interventi connessi all'interramento del secondo binario a Modugno. Durante l'intero periodo sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus.

Il servizio ferroviario riaprirà parzialmente a partire dal 3 agosto 2026 sulla tratta Grumo Appula–Altamura-Gravina, mentre resterà sospeso fino al 30 agosto sulla tratta Bari centrale – Grumo Appula.

L'Azienda si scusa per il disagio ed invita l'utenza a consultare gli avvisi, gli orari e le fermate di arrivo e partenza dei bus sostitutivi che, per esigenze di viabilità cittadina, non sempre coincidono con gli spazi esterni alle stazioni ferroviarie Fal. E' il caso, ad esempio, di Bari centrale dove i bus partiranno e faranno capolinea all'interno del Terminal Bus FS (via Capruzzi); di Toritto, dove transiteranno da Via Pugliese; di Grumo, dove transiteranno da Via Roma nei pressi del campo sportivo.

Info e orari dei servizi sostitutivi sul sito web https://ferrovieappulolucane.it/, sulla pagina Fb aziendale, sulla APP Fal, chiamando il numero verde 800 050 500 e nelle stazioni, anche inquadrando il QR code presente su manifesti e totem informativi.

L'interruzione non riguarda i treni tra Altamura e Matera Sud che continueranno a viaggiare regolarmente.
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