Aperto l'ambulatorio per persone in difficoltà socio-economica

avere un ISEE sotto i 10mila euro;

essere in possesso di un codice STP o ENI (previsti per l'accesso alle prestazioni sanitari di cittadini stranieri o comunitari);

aver diritto all'esenzione per reddito;

dichiarazione dei Servizi Sociali attestante la situazione di indigenza;

dichiarazione attestante la situazione di indigenza o disagio socio-economico da parte di un Ente del Terzo Settore (ETS).

Contrastare la povertà sanitaria nei diversi territori della ASL Bari, facilitando l'accesso alle cure di fasce di popolazione in difficoltà socio-economica. E' questo l'obiettivo principale dell'Ambulatorio di prossimità PNES (Programma nazionale equità nella salute) avviato oggi ad Altamura, in viale Regina Margherita n. 67, all'interno del Presidio Territoriale di Assistenza (2° piano).Il Distretto Socio Sanitario n. 4, diretto da Francesco Torres, può così ospitare le attività di questo nuovo Ambulatorio dedicato, attivo in questa prima fase due volte al mese (nella giornata di mercoledì, dalle ore 15:30 alle ore 18:30). Con la sede di Altamura si amplia la rete degli Ambulatori di prossimità PNES, dopo quelli di Bari, Grumo Appula, Conversano e Gioia del Colle avviati nei mesi scorsi.Il nuovo servizio rientra tra i progetti previsti dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (Area di intervento: Contrastare la povertà sanitaria), grazie al quale la ASL Bari può offrire assistenza sanitaria gratuita alla popolazione in situazione di bisogno socio-economico, mettendo al centro della propria azione le persone e la cura della loro salute, in modo particolare per rispondere ai bisogni di salute di fasce di utenza più difficili da raggiungere proprio in ragione della condizione di fragilità e marginalità: persone senza fissa dimora, famiglie a basso reddito, persone migranti e comunità RSC (Rom, Sinti e Caminanti).Nell'Ambulatorio di prossimità di Altamura, a cui fanno capo anche i comuni di Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini, opera una équipe multidisciplinare formata da un medico igienista, un medico specialista, un infermiere, un assistente sociale ed un amministrativo. Il team si occupa della presa in carico dell'utente, dall'accoglienza sino alla definizione del percorso sanitario più appropriato, comprendente gli eventuali approfondimenti diagnostici e specialistici che dovessero risultare necessari dopo l'inquadramento iniziale (su stato vaccinale, nutrizionale ecc.) e la visita generale eseguita, e ancora successivamente per la fornitura di farmaci e, ove previsto, di protesi odontoiatriche.Per accedere all'Ambulatorio è sufficiente contattare i numeri 080/5848261-263 (dal lunedì al giovedì ore 9,00-12,00) e prenotare l'appuntamento. La possibilità di usufruire del servizio PNES è sottoposta al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti generali: