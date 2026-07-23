Una comunità energetica rinnovabile promossa dal Comune

Su proposta del sindaco Vitantonio Petronella, la giunta comunale ha approvato il progetto denominato "Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER)" del Comune di Altamura. Il progetto rientra nella Strategia urbana territoriale e sarà candidato ad un avviso pubblico della Regione Puglia, dedicato proprio al "sostegno alla realizzazione di Comunità energetiche". Il finanziamento richiesto è di 89mila euro.In caso di accoglimento e finanziamento della proposta, la prima azione prevista è la realizzazione di un impianto fotovoltaico sull'immobile "Centro polivalente per minori" ubicato tra via Londra e via Lisbona."Si avvia un percorso - dichiara il Sindaco -. La proposta è finalizzata alla costituzione e all'avvio di una CER promossa dal Comune quale strumento di transizione energetica, partecipazione civica, sviluppo sostenibile e contrasto alla povertà energetica".