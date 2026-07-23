energia rinnavabile
energia rinnavabile
La città

Una comunità energetica rinnovabile promossa dal Comune

Presentata la candidatura a un avviso della Regione

Altamura - giovedì 23 luglio 2026 Comunicato Stampa
Su proposta del sindaco Vitantonio Petronella, la giunta comunale ha approvato il progetto denominato "Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER)" del Comune di Altamura. Il progetto rientra nella Strategia urbana territoriale e sarà candidato ad un avviso pubblico della Regione Puglia, dedicato proprio al "sostegno alla realizzazione di Comunità energetiche". Il finanziamento richiesto è di 89mila euro.

In caso di accoglimento e finanziamento della proposta, la prima azione prevista è la realizzazione di un impianto fotovoltaico sull'immobile "Centro polivalente per minori" ubicato tra via Londra e via Lisbona.

"Si avvia un percorso - dichiara il Sindaco -. La proposta è finalizzata alla costituzione e all'avvio di una CER promossa dal Comune quale strumento di transizione energetica, partecipazione civica, sviluppo sostenibile e contrasto alla povertà energetica".
  • Energia rinnovabile
Altri contenuti a tema
Energia: le ultime novità della Regione Territorio Energia: le ultime novità della Regione Per costituire le comunità e per impianti da fonti rinnovabili
Comunità energetiche rinnovabili: nuova proroga Territorio Comunità energetiche rinnovabili: nuova proroga Per l'avviso della Regione Puglia
Energia da fonti rinnovabili per le strutture sportive pubbliche Bandi e concorsi Energia da fonti rinnovabili per le strutture sportive pubbliche Avviso della Regione Puglia
Comunità energetiche rinnovabili, seconda proroga per le domande Territorio Comunità energetiche rinnovabili, seconda proroga per le domande C'è tempo fino al 16 febbraio 2026
Comunità energetiche rinnovabili, prorogati i termini Territorio Comunità energetiche rinnovabili, prorogati i termini Per le proposte da presentare all'avviso della Regione Puglia
Salvaguardare agricoltura da diffusione pale eoliche Territorio Salvaguardare agricoltura da diffusione pale eoliche La sollecitazione di Coldiretti
Contributi per costituire le comunità energetiche rinnovabili Territorio Contributi per costituire le comunità energetiche rinnovabili Requisiti e modalità dell'avviso regionale
Aggiornato il Piano energetico ambientale della Puglia Territorio Aggiornato il Piano energetico ambientale della Puglia Viene ribadito il "no" al nucleare nell'area murgiana
Bruciati i pascoli, dramma per giovane allevatore
22 luglio 2026 Bruciati i pascoli, dramma per giovane allevatore
Scuola IV Novembre: arriva il finanziamento per la sistemazione
22 luglio 2026 Scuola IV Novembre: arriva il finanziamento per la sistemazione
Spento l'incendio nella Murgia, inizia la conta dei danni
22 luglio 2026 Spento l'incendio nella Murgia, inizia la conta dei danni
Vasto incendio di bosco e pascoli ad Altamura, chiusa una strada
21 luglio 2026 Vasto incendio di bosco e pascoli ad Altamura, chiusa una strada
Puglia: trovati i fondi per la protezione civile
21 luglio 2026 Puglia: trovati i fondi per la protezione civile
Caldo: un'altra giornata da bollino rosso
21 luglio 2026 Caldo: un'altra giornata da bollino rosso
Cala il sipario sulla prima edizione di Amura
20 luglio 2026 Cala il sipario sulla prima edizione di Amura
Altamura: spenti due incendi
20 luglio 2026 Altamura: spenti due incendi
Prodotti Dop e Igp, sostegno nella promozione
19 luglio 2026 Prodotti Dop e Igp, sostegno nella promozione
Ondate di calore: una domenica da bollino rosso
18 luglio 2026 Ondate di calore: una domenica da bollino rosso
Cane cade in cisterna d’acqua, salvato da vigili del fuoco
17 luglio 2026 Cane cade in cisterna d’acqua, salvato da vigili del fuoco
Questa notte una disinfestazione in città
17 luglio 2026 Questa notte una disinfestazione in città
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.