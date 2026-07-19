Pane di Altamura Dop e Lenticchia Igp
Pane di Altamura Dop e Lenticchia Igp
Territorio

Prodotti Dop e Igp, sostegno nella promozione

Avviso della Regione rivolto ai Consorzi

Puglia - domenica 19 luglio 2026 Comunicato Stampa
A sostegno delle produzioni agroalimentari di qualità, la Regione Puglia ha approvato l'Avviso pubblico destinato ai Consorzi di tutela pugliesi delle produzioni DOP e IGP, finalizzato a sostenere interventi di diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela delle eccellenze regionali. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare – Triennio 2024-2026" e rappresenta un tassello concreto della strategia regionale utile a rafforzare il sistema delle produzioni certificate, sostenendo il ruolo dei Consorzi quali strumenti di aggregazione delle imprese agricole, di tutela delle produzioni e di promozione dei territori.

"I Consorzi di tutela rappresentano uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la competitività delle nostre produzioni di qualità e accompagnare le imprese agricole sui mercati – ha ricordato l'assessore regionale all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli -. In Puglia disponiamo di un patrimonio straordinario, con 22 Consorzi attivi nei comparti agroalimentare e vitivinicolo che custodiscono denominazioni di eccellenza, identità territoriali e competenze costruite nel tempo. È un sistema che ha già dimostrato il proprio valore, ma che ha ancora enormi potenzialità da esprimere, per essere al pari delle grandi realtà italiane.
Con questo Avviso vogliamo garantire continuità alle attività di promozione, valorizzazione e tutela svolte dai Consorzi, sostenendo il loro ruolo di aggregatori delle imprese e di protagonisti dello sviluppo delle filiere certificate. Investire nei Consorzi significa investire nella capacità delle aziende pugliesi di fare rete, costruire strategie comuni, rafforzare il posizionamento delle nostre DOP e IGP e raccontare al mondo il valore della qualità pugliese.

La sfida dei prossimi anni è far crescere ulteriormente il sistema delle indicazioni geografiche pugliesi, aumentando la capacità di fare promozione, innovazione e internazionalizzazione. La Puglia possiede tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento nazionale ed europeo nel settore delle produzioni certificate: la qualità delle nostre produzioni è indiscutibile, ora dobbiamo valorizzarla sempre di più attraverso un sistema dei Consorzi forte, moderno e capace di lavorare in rete".

L'Avviso si colloca inoltre nel percorso avviato con l'attuazione della Legge regionale n. 9 del 19 febbraio 2024, che ha istituito il Tavolo permanente del partenariato territoriale delle comunità dell'agroalimentare, della
cultura del cibo e del suo territorio, coordinato da Gerardo Centoducati. La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso ammonta a 90.000 euro, di cui 50.000 euro relativi all'annualità 2026 e 40.000 euro derivanti da risorse residue dell'annualità 2025. Le risorse saranno ripartite tra i progetti ammessi a finanziamento, garantendo continuità operativa e gestionale ai Consorzi di tutela dei vini e dei prodotti agroalimentari DOP e IGP con sede legale in Puglia.

Le domande si presentano entro il 28 agosto.
  • Pane di Altamura
  • Consorzio per la Tutela del Pane di Altamura
  • Lenticchia di Altamura
  • Dop
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