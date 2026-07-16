La festa dei popoli unisce le diverse comunità presenti ad Altamura

7 foto Festa dei popoli

Nella Villa comunale, con i giochi da tavola in uso in altri Paesi, ha avuto inizio il calendario di appuntamenti della "Festa dei popoli" che avrà il suo momento principale il 19 settembre. Prima di quella data sono diverse le occasioni di incontro per creare scambi interculturali.Da luglio a settembre, un percorso di incontri, musica, sport, cinema, danza, giochi e condivisione. Un calendario di appuntamenti realizzato in collaborazione con le comunità provenienti da diversi Paesi del mondo assieme alle numerose associazioni e realtà del territorio, unite dal desiderio di promuovere il dialogo, la conoscenza reciproca e una cultura dell'incontro. L'iniziativa è organizzata dal Centro interculturale Caravan, promosso dall'associazione Fornello.Con la partecipazione di persone e comunità provenienti da Albania, Algeria, Arabia Saudita, Bangladesh, Brasile, Camerun, Ciad, Colombia, Costa D'avorio, Cuba, Gambia, Georgia, India, Kosovo, Marocco, Messico, Nigeria, Pakistan, Palestina, Repubblica Dominicana, Romania, Senegal, Seychelles, Tunisia, Venezuela. L'evento è promosso in collaborazione con ANPI Altamura, Arci stand by, Campo 65, Chiesa Evangelica Battista di Altamura, Comitato per la pace-Altamura, CPIA 2 BARI "Chiara Lubich" di Altamura, Caritas Diocesana Altamura-Gravina-Acquaviva, Centro Culturale Protestante Filadelfia, Formiche verdi, Laetitia Soc. Coop. Sociale, Libergame, Liberhub "Gianpiero Zaccaria, Mediterranea Altamurgia, OMB Osservatorio Migranti Basilicata, Suoni della Murgia, Xilema musica.