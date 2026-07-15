Cultura e spettacolo Festa dei popoli: musica e incontri interculturali

Programma eventiAspettando La Festa Dei Popoli- 14.07.2026: ore 19:00 - Villa comunaleGiochi da tavolo dal Mondo a cura di Liber Game e Liberfestival.- 21.07.2026 ore 20:00 - Centro Visite Lamalunga, SP157Concerto di "Stradeaperte" e dj set di "Mandlion" a cura di Suoni della Murgia.- 24.07.2026, ore 18:00L'Altro Mondiale: Torneo di calcio interculturale.- 06.09.2026: ore 19:00 - Piazza DuomoIl Mondo in Passerella: Sfilata interculturale di abiti tradizionali.- 09.09.2026: ore 19:00 - Ex conservatorio Santa Croce, Via Santa Croce, 14Danze dal mondo: Laboratorio di danze tradizionali.- 15.09.2026: dalle ore 18:00 - Giardino Chiesa Evangelica Battista, Via Aosta, 61Laboratorio di espressione corporea per bambini a cura di Mediterranea Alta MurgiaProiezione film "Persepolis" di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud a cura di Cineclub Formiche Verdi.Oltre La Festa Dei Popoli- 27.09.2026: ore 17.30 - Campo 65, Via Gravina SS96Visita guidata a Campo 65 in più lingue e mostra fotografica a cura dell'Associazione Campo 65.Evento promosso da Caravan Centro interculturale - Associazione Fornello organizzato in collaborazione con le Comunità di: ALBANIA, ALGERIA, ARABIA SAUDITA, BANGLADESH, BRASILE, CAMERUN, CIAD, COLOMBIA, COSTA D'AVORIO, CUBA, GAMBIA, GEORGIA, INDIA, KOSOVO, MAROCCO, MESSICO, NIGERIA, PAKISTAN, PALESTINA, REPUBBLICA DOMINICANA, ROMANIA, SENEGAL, SEYCHELLES, TUNISIA, VENEZUELA e con A.N.P.I. - ARCI STANDBY; - CAMPO 65 APS - CHIESA EVANGELICA BATTISTA - "FILADELFIA" CENTRO CULTURALE PROTESTANTE - CINECLUB FORMICHE VERDI - CPIA CHIARA LUBICH - COMITATO ALTAMURA PER LA PACE - DIOCESI DI ALTAMURA, GRAVINA, ACQUAVIVA DELLE FONTI/SERVIZIO CARITAS - LAETITIA SOC. COOP. SOCIALE - LIBERGAME - LIBERFESTIVAL - MEDITERRANEA ALTA MURGIA - OMB OSSERVATORIO MIGRANTI BASILICATA - SUONI DELLA MURGIA - XILEMA MUSICA