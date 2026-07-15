Festa dei popoli
Festa dei popoli
Cultura e spettacolo

Festa dei popoli: musica e incontri interculturali

martedì 14 luglio 2026 fino a domenica 27 settembre Evento in corso
Festa dei Popoli Altamura - 2^ edizione
luglio - settembre 2026

Programma eventi

Aspettando La Festa Dei Popoli

- 14.07.2026: ore 19:00 - Villa comunale
Giochi da tavolo dal Mondo a cura di Liber Game e Liberfestival.

- 21.07.2026 ore 20:00 - Centro Visite Lamalunga, SP157
Concerto di "Stradeaperte" e dj set di "Mandlion" a cura di Suoni della Murgia.

- 24.07.2026, ore 18:00
L'Altro Mondiale: Torneo di calcio interculturale.

- 06.09.2026: ore 19:00 - Piazza Duomo
Il Mondo in Passerella: Sfilata interculturale di abiti tradizionali.

- 09.09.2026: ore 19:00 - Ex conservatorio Santa Croce, Via Santa Croce, 14
Danze dal mondo: Laboratorio di danze tradizionali.

- 15.09.2026: dalle ore 18:00 - Giardino Chiesa Evangelica Battista, Via Aosta, 61
Laboratorio di espressione corporea per bambini a cura di Mediterranea Alta Murgia
Proiezione film "Persepolis" di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud a cura di Cineclub Formiche Verdi.

- 19.09.2026: dalle ore 17:00 - Giardino Chiesa Evangelica Battista, Via Aosta, 61
Festa dei Popoli - Il Ritmo muove i Popoli.

Oltre La Festa Dei Popoli
- 27.09.2026: ore 17.30 - Campo 65, Via Gravina SS96
Visita guidata a Campo 65 in più lingue e mostra fotografica a cura dell'Associazione Campo 65.

Evento promosso da Caravan Centro interculturale - Associazione Fornello organizzato in collaborazione con le Comunità di: ALBANIA, ALGERIA, ARABIA SAUDITA, BANGLADESH, BRASILE, CAMERUN, CIAD, COLOMBIA, COSTA D'AVORIO, CUBA, GAMBIA, GEORGIA, INDIA, KOSOVO, MAROCCO, MESSICO, NIGERIA, PAKISTAN, PALESTINA, REPUBBLICA DOMINICANA, ROMANIA, SENEGAL, SEYCHELLES, TUNISIA, VENEZUELA e con A.N.P.I. - ARCI STANDBY; - CAMPO 65 APS - CHIESA EVANGELICA BATTISTA - "FILADELFIA" CENTRO CULTURALE PROTESTANTE - CINECLUB FORMICHE VERDI - CPIA CHIARA LUBICH - COMITATO ALTAMURA PER LA PACE - DIOCESI DI ALTAMURA, GRAVINA, ACQUAVIVA DELLE FONTI/SERVIZIO CARITAS - LAETITIA SOC. COOP. SOCIALE - LIBERGAME - LIBERFESTIVAL - MEDITERRANEA ALTA MURGIA - OMB OSSERVATORIO MIGRANTI BASILICATA - SUONI DELLA MURGIA - XILEMA MUSICA
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