case popolari
case popolari
Territorio

In Puglia 1500 alloggi popolari sono inutilizzati

Strategia della Regione per recuperarli

Altamura - mercoledì 15 luglio 2026 21.53
Quarantacinque milioni di euro per recuperare circa 1.500 alloggi pubblici oggi inutilizzati e renderli nuovamente disponibili per le famiglie in attesa di una casa. La Giunta regionale pugliese ha approvato le linee di indirizzo della strategia per incrementare l'offerta di edilizia residenziale pubblica in Puglia, finanziata attraverso l'Azione 15.1 "Housing Sociale" del PR Puglia FESR 2021-2027.

Il provvedimento, a firma dell'assessora regionale all'Urbanistica e Casa, Marina Leuzzi, dà il via a una nuova fase delle politiche abitative regionali, che parte dal recupero e dalla valorizzazione del patrimonio pubblico esistente per offrire una risposta concreta e in tempi più rapidi alla crescente domanda di abitazioni. Con una dotazione complessiva di 45 milioni di euro, la Regione Puglia punta infatti a intervenire sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare (ARCA) e dei Comuni che, pur essendo attualmente sfitti e non assegnabili a causa delle loro condizioni, possono essere recuperati attraverso piccoli e rapidi interventi di riqualificazione.

La strategia regionale sarà attuata attraverso due percorsi: una procedura concertativo-negoziale con le ARCA e un avviso pubblico rivolto ai Comuni. Alla Sezione Politiche Abitative è stato affidato il compito di avviare le procedure necessarie per individuare e finanziare gli interventi, sulla base delle effettive condizioni del patrimonio e delle esigenze abitative presenti nei diversi territori.

La misura nasce da un lavoro di ricognizione avviato dall'Assessorato alle Politiche abitative sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente in Puglia. La mappatura ha riguardato gli alloggi sfitti di proprietà delle ARCA, che detengono circa l'88% del patrimonio abitativo pubblico regionale, e dei Comuni, con l'obiettivo di individuare gli immobili oggi inutilizzati, valutarne le condizioni e programmare gli interventi sulla base dei reali fabbisogni, così da metterli subito a disposizione dei cittadini presenti nelle graduatorie.
  • Edilizia pubblica
Altri contenuti a tema
Bando di concorso per le case di edilizia residenziale pubblica La città Bando di concorso per le case di edilizia residenziale pubblica Le domande si presentano entro il 4 settembre
Opere pubbliche: approvato nuovo elenco prezzi Opere pubbliche: approvato nuovo elenco prezzi Regione Puglia introduce il nuovo sistema previsto dalle norme
Edilizia residenziale pubblica: cambiano le norme Politica Edilizia residenziale pubblica: cambiano le norme Modificati i requisiti e i criteri per l'assegnazione dell'alloggio sociale
Edilizia: Cobar di Vito Barozzi costruirà nuovo Asclepios del Policlinico Economia Edilizia: Cobar di Vito Barozzi costruirà nuovo Asclepios del Policlinico Vengono attuati i protocolli per la sicurezza anti-Covid
Emergenza abitativa: subito interventi di edilizia residenziale pubblica La città Emergenza abitativa: subito interventi di edilizia residenziale pubblica Forte scrive all'Arca per risolvere la situazione delle famiglie disagiate
Edilizia e Lavori Pubblici, incontro presso il Comune Palazzo di città Edilizia e Lavori Pubblici, incontro presso il Comune Proposte per far fronte alla crisi
La Regione Puglia pubblica un bando per la concessione di tributi alle imprese edilizie Scuola e Lavoro La Regione Puglia pubblica un bando per la concessione di tributi alle imprese edilizie Di seguito, modello di compilazione e certificati da allegare
Bari ospiterà “Costruire”, biennale internazionale dell’edilizia Scuola e Lavoro Bari ospiterà “Costruire”, biennale internazionale dell’edilizia Dal 22 al 25 aprile la Fiera del Levante apre i cancelli al mercato edile
In vigore senso unico in un tratto di via Matera
15 luglio 2026 In vigore senso unico in un tratto di via Matera
L'ex Palazzo dell'Acquedotto destinato ad attività giovanili
15 luglio 2026 L'ex Palazzo dell'Acquedotto destinato ad attività giovanili
Incendi in Puglia, protestano associazioni di protezione civile
14 luglio 2026 Incendi in Puglia, protestano associazioni di protezione civile
Mercato settimanale a Ferragosto? Anticipato al 14
14 luglio 2026 Mercato settimanale a Ferragosto? Anticipato al 14
Amici a quattro zampe: secondo dog park in via Cassano
14 luglio 2026 Amici a quattro zampe: secondo dog park in via Cassano
Bando di concorso per le case di edilizia residenziale pubblica
13 luglio 2026 Bando di concorso per le case di edilizia residenziale pubblica
Perdite di acqua del 40% in Puglia
13 luglio 2026 Perdite di acqua del 40% in Puglia
Volley: iscrizione in A2 e altri nuovi arrivi
12 luglio 2026 Volley: iscrizione in A2 e altri nuovi arrivi
Controlli nei boschi con i carabinieri a cavallo
11 luglio 2026 Controlli nei boschi con i carabinieri a cavallo
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
10 luglio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Assalto al portavalori tra Altamura e Mellitto, sgominata la banda
10 luglio 2026 Assalto al portavalori tra Altamura e Mellitto, sgominata la banda
Stanotte trattamento di disinfestazione
10 luglio 2026 Stanotte trattamento di disinfestazione
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.