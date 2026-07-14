Incendio
Incendio
Territorio

Incendi in Puglia, protestano associazioni di protezione civile

Incontro in Regione

Puglia - martedì 14 luglio 2026 23.01 Comunicato Stampa
L'assessore regionale all'Ambiente e al Clima, con delega alla Gestione delle Emergenze, Debora Ciliento, ha incontrato i presidenti dei sei Coordinamenti provinciali delle Associazioni di volontariato e dei Gruppi comunali di Protezione civile della Regione Puglia, per assicurarli che la macchina regionale è già in moto per risolvere i problemi tecnico-contabili e amministrativi che li hanno portati a manifestare il loro disagio e malcontento rispetto a questo inizio di campagna AIB, minacciando anche di sospendere le attività sul campo.
Il Dipartimento regionale di Protezione Civile e Gestione emergenze e la Sezione Protezione civile, sollecitati dall'assessore Ciliento e in accordo con il Capo Gabinetto del Presidente, hanno avviato un percorso contabile d'urgenza che prevede lo sblocco immediato di 700.000,00 euro, già disponibili in bilancio, e l'attivazione del Fondo di Riserva regionale per le spese impreviste e urgenti, al fine di integrare con € 1.728.500,00 il fabbisogno quantificato complessivamente per l'anno 2026 in circa 2,4 milioni di euro.
Inoltre, essendo stata completata dagli uffici l'istruttoria sulle istanze presentate dalle 205 associazioni di volontariato ammesse con la Determinazione dirigenziale n. 102/2026, la Sezione Protezione civile provvederà subito ad approvare la graduatoria e a procedere alla stipula delle convenzioni, per una prima fase, urgente, nei limiti delle risorse già disponibili (cioè € 700.000,00). Parallelamente si lavorerà alla stesura della Deliberazione di Giunta con cui si autorizza il prelevamento dal Fondo di riserva dell'ulteriore fabbisogno su indicato. In questo modo tutte le 205 realtà associative idonee, senza alcuna esclusione, potranno lavorare serenamente assicurando un presidio territoriale capillare.
"La Protezione civile è un sistema composto da diverse realtà che devono cooperare e fare rete – ha detto l'assessore Ciliento -. Ogni tassello è fondamentale per il ruolo che ricopre e la competenza che porta, e tutti dobbiamo collaborare per la soluzione dei problemi. Quando si lavora in emergenza spesso le incomprensioni si esasperano e anche l'attesa per risolvere un problema tecnico-amministrativo diventa pesante. Ringrazio i volontari per tutto quello che stanno facendo in questo difficile periodo, che sta mettendo a dura prova l'intero territorio, assicurandoli che non verrà mai meno la disponibilità a valorizzare il loro fondamentale contributo."
"La continuità operativa delle associazioni di volontariato sul territorio regionale costituisce un valore di primario interesse pubblico, che incide direttamente sulla sicurezza delle nostre comunità e dei turisti e sulla salvaguardia del patrimonio ambientale – ha aggiunto l'assessore -. Confermo la mia piena disponibilità al confronto aperto per risolvere le diverse problematiche del volontariato, anche nel caso a rivedere modalità e tempistiche delle convenzioni. Ora è importante riprendere a lavorare insieme e serenamente per affrontare il prosieguo di una stagione particolarmente complessa e che per questo richiede l'impegno di tutti."
  • Incendio
  • Prevenzione incendi
Altri contenuti a tema
Ancora fiamme in campagna e in periferia Cronaca Ancora fiamme in campagna e in periferia Guardia alta contro gli incendi
Spenti due incendi ad Altamura Cronaca Spenti due incendi ad Altamura Evitato rogo in un bosco. Interventi tempestivi della Protezione civile
Prevenzione incendi ad Altamura, obblighi di pulizia dei terreni Cronaca Prevenzione incendi ad Altamura, obblighi di pulizia dei terreni E in caso di avvistamento bisogna avvisare autorità
Da 15 giugno si attiva piano antincendio Cronaca Da 15 giugno si attiva piano antincendio Ordinanza della Regione Puglia: chi avvista fuoco deve dare comunicazione
Incendi boschivi: la Puglia si prepara con nuovi elicotteri Incendi boschivi: la Puglia si prepara con nuovi elicotteri Dal 15 giugno inizia la stagione di massima pericolosità
Parco Alta Murgia prepara campagna antincendio Cronaca Parco Alta Murgia prepara campagna antincendio In collaborazione con associazioni e aziende agricole e zootecniche
La PanBiscò ringrazia tutti per la vicinanza Cronaca La PanBiscò ringrazia tutti per la vicinanza Un messaggio dell'azienda sui "social" dopo l'incendio
Spento incendio in azienda alimentare, accertamenti in corso Cronaca Spento incendio in azienda alimentare, accertamenti in corso Nessun ferito o intossicato. Solidarietà dagli imprenditori altamurani
Mercato settimanale a Ferragosto? Anticipato al 14
14 luglio 2026 Mercato settimanale a Ferragosto? Anticipato al 14
Amici a quattro zampe: secondo dog park in via Cassano
14 luglio 2026 Amici a quattro zampe: secondo dog park in via Cassano
Bando di concorso per le case di edilizia residenziale pubblica
13 luglio 2026 Bando di concorso per le case di edilizia residenziale pubblica
Perdite di acqua del 40% in Puglia
13 luglio 2026 Perdite di acqua del 40% in Puglia
Volley: iscrizione in A2 e altri nuovi arrivi
12 luglio 2026 Volley: iscrizione in A2 e altri nuovi arrivi
Controlli nei boschi con i carabinieri a cavallo
11 luglio 2026 Controlli nei boschi con i carabinieri a cavallo
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
10 luglio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Assalto al portavalori tra Altamura e Mellitto, sgominata la banda
10 luglio 2026 Assalto al portavalori tra Altamura e Mellitto, sgominata la banda
Stanotte trattamento di disinfestazione
10 luglio 2026 Stanotte trattamento di disinfestazione
Condanne a un anno per l'alluvione di Ginosa, morirono in 4
9 luglio 2026 Condanne a un anno per l'alluvione di Ginosa, morirono in 4
Cinema all'aperto per gli anziani
9 luglio 2026 Cinema all'aperto per gli anziani
Misure regionali a favore del terzo settore
9 luglio 2026 Misure regionali a favore del terzo settore
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.