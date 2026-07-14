Incendi in Puglia, protestano associazioni di protezione civile

L'assessore regionale all'Ambiente e al Clima, con delega alla Gestione delle Emergenze, Debora Ciliento, ha incontrato i presidenti dei sei Coordinamenti provinciali delle Associazioni di volontariato e dei Gruppi comunali di Protezione civile della Regione Puglia, per assicurarli che la macchina regionale è già in moto per risolvere i problemi tecnico-contabili e amministrativi che li hanno portati a manifestare il loro disagio e malcontento rispetto a questo inizio di campagna AIB, minacciando anche di sospendere le attività sul campo.Il Dipartimento regionale di Protezione Civile e Gestione emergenze e la Sezione Protezione civile, sollecitati dall'assessore Ciliento e in accordo con il Capo Gabinetto del Presidente, hanno avviato un percorso contabile d'urgenza che prevede lo sblocco immediato di 700.000,00 euro, già disponibili in bilancio, e l'attivazione del Fondo di Riserva regionale per le spese impreviste e urgenti, al fine di integrare con € 1.728.500,00 il fabbisogno quantificato complessivamente per l'anno 2026 in circa 2,4 milioni di euro.Inoltre, essendo stata completata dagli uffici l'istruttoria sulle istanze presentate dalle 205 associazioni di volontariato ammesse con la Determinazione dirigenziale n. 102/2026, la Sezione Protezione civile provvederà subito ad approvare la graduatoria e a procedere alla stipula delle convenzioni, per una prima fase, urgente, nei limiti delle risorse già disponibili (cioè € 700.000,00). Parallelamente si lavorerà alla stesura della Deliberazione di Giunta con cui si autorizza il prelevamento dal Fondo di riserva dell'ulteriore fabbisogno su indicato. In questo modo tutte le 205 realtà associative idonee, senza alcuna esclusione, potranno lavorare serenamente assicurando un presidio territoriale capillare."La Protezione civile è un sistema composto da diverse realtà che devono cooperare e fare rete – ha detto l'assessore Ciliento -. Ogni tassello è fondamentale per il ruolo che ricopre e la competenza che porta, e tutti dobbiamo collaborare per la soluzione dei problemi. Quando si lavora in emergenza spesso le incomprensioni si esasperano e anche l'attesa per risolvere un problema tecnico-amministrativo diventa pesante. Ringrazio i volontari per tutto quello che stanno facendo in questo difficile periodo, che sta mettendo a dura prova l'intero territorio, assicurandoli che non verrà mai meno la disponibilità a valorizzare il loro fondamentale contributo.""La continuità operativa delle associazioni di volontariato sul territorio regionale costituisce un valore di primario interesse pubblico, che incide direttamente sulla sicurezza delle nostre comunità e dei turisti e sulla salvaguardia del patrimonio ambientale – ha aggiunto l'assessore -. Confermo la mia piena disponibilità al confronto aperto per risolvere le diverse problematiche del volontariato, anche nel caso a rivedere modalità e tempistiche delle convenzioni. Ora è importante riprendere a lavorare insieme e serenamente per affrontare il prosieguo di una stagione particolarmente complessa e che per questo richiede l'impegno di tutti."