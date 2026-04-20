Luigi Picerno
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Cronaca

La PanBiscò ringrazia tutti per la vicinanza

Un messaggio dell'azienda sui "social" dopo l'incendio

Altamura - lunedì 20 aprile 2026 16.55
Dopo l'incendio di venerdì nella zona artigianale in via Martin Luther King, la PanBiscò (azienda importante del settore alimentare e anche sponsor della squadra di pallavolo di serie A2) ha affidato a un messaggio sui social la risposta alle tantissime attestazioni di solidarietà, vicinanza e volontà di aiuto e collaborazione. L'incendio ha provocato una situazione difficile ma sono grandi la determinazione e la volontà di rimettersi subito in moto e di ripartire.

"Ci sono momenti in cui le parole fanno fatica a tenere il passo con quello che si prova - ha riportato l'azienda fondata da Gino Picerno e da lui guidata insieme ai figli -. L'incendio che ha colpito PanBiscò è stato un duro colpo, ma in queste ore abbiamo sentito qualcosa di ancora più forte: la vostra vicinanza. Grazie di cuore per ogni messaggio, per ogni parola di affetto, per la stima e il sostegno che ci state dimostrando. Non è scontato, e per noi vale tantissimo. PanBiscò è fatta di persone, di lavoro, di passione vera. Ed è proprio da qui che ripartiamo, con ancora più determinazione".
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