Volley A2: confermata la regista Caracuta

La PanBiscò Leonessa Altamura ha confermato la palleggiatrice e regista Valeria Caracuta per la stagione 2026-2027 in A2. Classe 1987, Caracuta è stata un riferimento per la squadra nella stagione da poco finita, dimostrando di essere il vero fulcro del gioco, mettendo a disposizione del gruppo non solo la sua sopraffina tecnica individuale, ma anche quelle doti umane che la rendono una leader naturale. Tante volte è stata la miglior giocatrice della gara (Mvp).Il suo commento: "Altamura è casa per me. Credo fortemente nel progetto che la società ha costruito insieme a Matteo e penso che la scorsa stagione sia stata entusiasmante per tutti noi. E' proprio da lì che dobbiamo ripartire, con la voglia di migliorarci insieme giorno dopo giorno. Il lavoro e la determinazione sono da sempre le parole che mi rappresentano di più e saranno ancora una volta ciò che mi spingerà a dare il massimo anche in questa stagione. Sono certa che anche il tifo del PalaBaldassarra sarà fondamentale: il calore dei nostri tifosi ci trascinerà durante una stagione lunga, impegnativa e sicuramente complessa".Sono confermati anche il tecnico Matteo Dell'Anna e il secondo Claudio Marchisio. Invece non vestiranno la maglia bianco-arancio alcune delle protagoniste dell'ultima stagione: Monika Krasteva, Tai Bierria, Gaia Riva, Michelle Ungaro, Roberta Chiesa.