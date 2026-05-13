Valeria Caracuta
Valeria Caracuta
Volley

Volley A2: confermata la regista Caracuta

Dopo cinque partenze, viene fissato il primo importante tassello

Altamura - mercoledì 13 maggio 2026 19.56
La PanBiscò Leonessa Altamura ha confermato la palleggiatrice e regista Valeria Caracuta per la stagione 2026-2027 in A2. Classe 1987, Caracuta è stata un riferimento per la squadra nella stagione da poco finita, dimostrando di essere il vero fulcro del gioco, mettendo a disposizione del gruppo non solo la sua sopraffina tecnica individuale, ma anche quelle doti umane che la rendono una leader naturale. Tante volte è stata la miglior giocatrice della gara (Mvp).

Il suo commento: "Altamura è casa per me. Credo fortemente nel progetto che la società ha costruito insieme a Matteo e penso che la scorsa stagione sia stata entusiasmante per tutti noi. E' proprio da lì che dobbiamo ripartire, con la voglia di migliorarci insieme giorno dopo giorno. Il lavoro e la determinazione sono da sempre le parole che mi rappresentano di più e saranno ancora una volta ciò che mi spingerà a dare il massimo anche in questa stagione. Sono certa che anche il tifo del PalaBaldassarra sarà fondamentale: il calore dei nostri tifosi ci trascinerà durante una stagione lunga, impegnativa e sicuramente complessa".

Sono confermati anche il tecnico Matteo Dell'Anna e il secondo Claudio Marchisio. Invece non vestiranno la maglia bianco-arancio alcune delle protagoniste dell'ultima stagione: Monika Krasteva, Tai Bierria, Gaia Riva, Michelle Ungaro, Roberta Chiesa.
  • Leonessa Volley Altamura
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