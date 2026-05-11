Iscrizioni all'asilo nido comunale per prima infanzia (da 3 mesi a 3 anni)

Sono aperte le iscrizioni al servizio di asilo nido comunale "Margherita della Lena" in via Gravina ad Altamura, Anno Educativo 2026/2027. C'è tempo sino alle ore 12.00 del 29 maggio 2026.L'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Esso concorre, in collaborazione con le famiglie, alla crescita e alla formazione dei minori, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa, e rappresenta uno strumento di supporto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.I requisiti per le domande e le modalità di presentazione sono indicate nell'avviso. Possono presentare domanda di iscrizione i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale di bambine e bambini che, alla data del 31 agosto 2026, abbiano compiuto almeno 3 mesi di età enon abbiano ancora compiuto i 36 mesi.Requisito necessario per l'accesso al servizio è che la famiglia sia:– residente nel Comune di Altamura, oppure– con entrambi i genitori - o il genitore unico - che svolgono attività lavorativa nel territorio del Comune di Altamura (si presenta documentazione comprovante).I posti a disposizione sono 45. Se numero domande è superiore, si applicano dei criteri di priorità e si redige una graduatoria (quest'ultima sulla base di requisiti riguardanti il carico familiare e condizione sociale e sulla condizione economica - Isee).L'avviso è pubblicato sul sito del Comune. Le domande si presentano sullo sportello telematico dei servizi del Comune.