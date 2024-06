Pnrr: finanziato un altro asilo nido, per età 0-2 anni

Con fondi del Pnrr, il Ministero dell'istruzione ha finanziato il progetto per un asilo comunale in località Trentacapilli ad Altamura.E' stata pubblicata la graduatoria del Nuovo Piano Asili Nido, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, a valere sulle risorse PNRR Missione 4 "Istruzione e ricerca", per un importo di 2.592.000 euro per il progetto del Comune di Altamura. I posti previsti sono 108 per dare la possibilità alle famiglie della zona di conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative. La fascia interessata è 0-2 anni.Si tratta del ri-finanziamento del programma Futura che ha l'obiettivo di incrementare i nuovi posti già realizzati o programmati per raggiungere l'obiettivo europeo del Pnrr. In base ai dati Istat, in Italia c'è un'insufficiente coperta del servizio nella fascia 0-2 anni e pertanto ai bambini di questa età è stato dedicato il bando ministeriale a cui il Comune di Altamura ha partecipato, ottenendo il risultato previsto.In base ai criteri del bando, è stato individuato un elenco di Comuni beneficiari ed è stato quantificato l'importo spettante in base al numero minimo di posti da attivare.